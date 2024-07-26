Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками, заложившими дом певицы под 50 млн

За несколько дней до того, как мошенники сгенерировали изображение певицы Ларисы Долиной и взяли заём на сумму 50 миллионов, заложив дом звезды, ей поступали звонки от различных микрофинансовых организаций. Об этом рассказал директор народной артистки России Сергей Пудовкин. Он добавил, что это довольно распространённая сегодня мошенническая схема.

"Уголовная история должна быть незамедлительно остановлена. Юрист, адвокат Ларисы Александровны проинформированы. Юрист в ближайшее время будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы эта частная информация не находилась в общем доступе и не использовалась в преступных целях", — прокомментировал он ситуацию в разговоре с kp.ru.

Необходимость срочного займа мошенники от лица певицы аргументировали нехваткой средств на грядущий музыкальный тур. Как предположил директор артистки, информация о готовящихся мероприятиях более чем в 70 городах страны была в открытом доступе, поэтому злоумышленники и решили воспользоваться ею для извлечения финансовой выгоды.