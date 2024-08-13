Лариса Долину развели на квартиру украинские мошенники

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом сообщает SHOT.













По данным телеграм-канала, два года колонии грозит мошенникам, которые развели артистку на 150 миллионов рублей. В настоящее время следователи выясняют, кому ушли деньги с незаконной сделки. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.