Лариса Долину развели на квартиру украинские мошенники
Уголовное дело возбуждено из-за незаконной продажи квартиры Долиной в Москве
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, два года колонии грозит мошенникам, которые развели артистку на 150 миллионов рублей. В настоящее время следователи выясняют, кому ушли деньги с незаконной сделки. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.
Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей.