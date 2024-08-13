Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:45

Лариса Долину развели на квартиру украинские мошенники

Уголовное дело возбуждено из-за незаконной продажи квартиры Долиной в Москве

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Об этом сообщает SHOT.

  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
  • Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT
    Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной в Москве. Фото © SHOT

1 / 6

По данным телеграм-канала, два года колонии грозит мошенникам, которые развели артистку на 150 миллионов рублей. В настоящее время следователи выясняют, кому ушли деньги с незаконной сделки. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.

Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей.

Назвались покупателями: Появилось видео, как неизвестные пытаются прорваться в квартиру Долиной
Назвались покупателями: Появилось видео, как неизвестные пытаются прорваться в квартиру Долиной
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров