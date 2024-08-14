Курьер, которая забрала миллионы у Долиной, недавно бросила семью и помогла обмануть ещё одну женщину

Как рассказал Юрий, с женой они прожили 20 лет. Не так давно она неожиданно собрала вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они с мужем почти не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и ничем нелегальным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. Сразу после её задержания он забрал 17-летнего сына и 14-летнюю дочь со съёмной квартиры и перевёз вещи жены обратно.