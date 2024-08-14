Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:49

Курьер, которая забрала миллионы у Долиной, недавно бросила семью и помогла обмануть ещё одну женщину

Курьер, которая забрала миллионы у Долиной, могла участвовать в ещё одной афере

Курьер Анжела Ц., которая помогла мошенникам выманить миллионы у Ларисы Долиной, недавно бросила семью, съехала и вела себя странно. Об этом SHOT заявил её супруг.

Муж курьера Анжелы Ц., которая помогла мошенникам выманить миллионы у Ларисы Долиной. Видео © SHOT

Как рассказал Юрий, с женой они прожили 20 лет. Не так давно она неожиданно собрала вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они с мужем почти не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и ничем нелегальным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. Сразу после её задержания он забрал 17-летнего сына и 14-летнюю дочь со съёмной квартиры и перевёз вещи жены обратно.

Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист
Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист

Как ранее сообщал Life.ru, народную артистку развели украинские мошенники — она сама продала квартиру в Москве и отдала аферистам более 200 миллионов рублей. Часть этой суммы она переводила на счета мошенников, а часть — курьеру наличными. Этим курьером и оказалась 53-летняя Анжела. Её задержали в подмосковной Балашихе. Женщина работала тренером по пилатесу и стретчингу. Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. Ранее Анжела также помогла развести на деньги ещё одну жертву по такой же схеме — курьерша взяла у 60-летней жертвы 2,7 млн наличкой и, предварительно, передала их злоумышленникам.

Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной
Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной

Всю преступную "операцию", предварительно, курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Мошенничество
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров