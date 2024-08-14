Курьер, которая забрала миллионы у Долиной, недавно бросила семью и помогла обмануть ещё одну женщину
Курьер, которая забрала миллионы у Долиной, могла участвовать в ещё одной афере
Курьер Анжела Ц., которая помогла мошенникам выманить миллионы у Ларисы Долиной, недавно бросила семью, съехала и вела себя странно. Об этом SHOT заявил её супруг.
Муж курьера Анжелы Ц., которая помогла мошенникам выманить миллионы у Ларисы Долиной. Видео © SHOT
Как рассказал Юрий, с женой они прожили 20 лет. Не так давно она неожиданно собрала вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру в Беляево. После этого они с мужем почти не общались. Супруг утверждает: жена — хороший человек и ничем нелегальным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. Сразу после её задержания он забрал 17-летнего сына и 14-летнюю дочь со съёмной квартиры и перевёз вещи жены обратно.
Как ранее сообщал Life.ru, народную артистку развели украинские мошенники — она сама продала квартиру в Москве и отдала аферистам более 200 миллионов рублей. Часть этой суммы она переводила на счета мошенников, а часть — курьеру наличными. Этим курьером и оказалась 53-летняя Анжела. Её задержали в подмосковной Балашихе. Женщина работала тренером по пилатесу и стретчингу. Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. Ранее Анжела также помогла развести на деньги ещё одну жертву по такой же схеме — курьерша взяла у 60-летней жертвы 2,7 млн наличкой и, предварительно, передала их злоумышленникам.
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