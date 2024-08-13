Life.ru узнал личность курьера, которая забрала миллионы у Долиной

Курьером, которая забрала у певицы Ларисы Долиной деньги и передала их мошенникам, оказалась 53-летняя москвичка Анжела Ц. Как передаёт SHOT, женщина родом из Кирова, работала тренером по пилатесу и стретчингу, у неё есть муж, дочь и 17-летний сын.

Курьер, которая передавала деньги Ларисы Долиной.. Фото © Telegram / SHOT

Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. На её страничках в соцсетях красуется лозунг: "Гармония в действиях, словах, движении". Анжелу арестовали 6 августа.