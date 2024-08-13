Life.ru узнал личность курьера, которая забрала миллионы у Долиной
Задержанная по делу о мошенничестве в отношении Долиной курьер родом из Кирова
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Курьером, которая забрала у певицы Ларисы Долиной деньги и передала их мошенникам, оказалась 53-летняя москвичка Анжела Ц. Как передаёт SHOT, женщина родом из Кирова, работала тренером по пилатесу и стретчингу, у неё есть муж, дочь и 17-летний сын.
Курьер, которая передавала деньги Ларисы Долиной.. Фото © Telegram / SHOT
Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. На её страничках в соцсетях красуется лозунг: "Гармония в действиях, словах, движении". Анжелу арестовали 6 августа.
По данным телеграм-канала, мошенники с апреля по июль 2024 года обрабатывали Ларису Долину — представились правоохранителям и уговорили перевести средства на якобы безопасные счета с целью их сохранения. Все деньги — личные сбережения и средства от продажи квартиры — попросили передать курьеру. Дело находится на контроле прокуратуры Москвы.
Как ранее сообщал Life.ru, народную артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По данным Life.ru, площадь пятикомнатной квартиры певицы в районе Хамовники — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Артистка могла продать жилплощадь за 110 млн. Новой собственницей стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную "операцию", предварительно, курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.