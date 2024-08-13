В соцсетях Долиной появился шокирующий пост о продаже квартиры в пользу ВСУ
В Instagram* Долиной появился пост о продаже квартиры за 112 млн в пользу ВСУ
В Instagram* певицы Ларисы Долиной во вторник, 13 августа, появился пост о том, что она продала квартиру за 112 миллионов рублей в Москве и заложила дачу за 50 миллионов в пользу ВСУ. В публикации было сказано, что артистка якобы сделала это для финансирования батальона Азов***.
"Мне пришлось это сделать, потому что я больше не могу это терпеть. Я молчала, но больше не могу", — было написано в посте.
Заканчивался пост словами о том, что остаток жизни Долина хочет провести в Одессе. Сейчас сообщения уже удалены из соцсетей Долиной. Вероятно, аккаунт артистки взломали.
Как сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. Известно, что площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Из-за незаконной продажи квартиры Долиной СК возбудил дело о мошенничестве. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины. Согласно данным Life.ru, мошенники покушались не только на московскую квартиру певицы, но и на недвижимость певицы в Латвии.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
*** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
ТАСС / Валерий Шарифулин