В соцсетях Долиной появился шокирующий пост о продаже квартиры в пользу ВСУ

В Instagram* певицы Ларисы Долиной во вторник, 13 августа, появился пост о том, что она продала квартиру за 112 миллионов рублей в Москве и заложила дачу за 50 миллионов в пользу ВСУ. В публикации было сказано, что артистка якобы сделала это для финансирования батальона Азов***.

"Мне пришлось это сделать, потому что я больше не могу это терпеть. Я молчала, но больше не могу", — было написано в посте.

Заканчивался пост словами о том, что остаток жизни Долина хочет провести в Одессе. Сейчас сообщения уже удалены из соцсетей Долиной. Вероятно, аккаунт артистки взломали.