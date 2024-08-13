"История сложная": Директор Долиной прокомментировал ситуацию с захватом её квартиры в Москве

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию с захватом её пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Как он отметил, в деле уже разбираются правоохранительные органы, поэтому следовало бы дождаться их решения.

Сам Пудовкин в настоящее время находится за границей и не может подтвердить попытку захвата квартиры аферистами. Тем не менее, если эта информация подтвердится, то, по словам директора Долиной, реакция будет максимально жёсткой.