"История сложная": Директор Долиной прокомментировал ситуацию с захватом её квартиры в Москве
Продюсер Пудовкин: Реакция на попытку захвата квартиры Долиной будет жёсткой
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию с захватом её пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Как он отметил, в деле уже разбираются правоохранительные органы, поэтому следовало бы дождаться их решения.
"История сложная. Надо ждать решения следственных органов", — сказал Пудовкин в разговоре с 360.ru.
Сам Пудовкин в настоящее время находится за границей и не может подтвердить попытку захвата квартиры аферистами. Тем не менее, если эта информация подтвердится, то, по словам директора Долиной, реакция будет максимально жёсткой.
Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. Известно, что площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Из-за незаконной продажи квартиры Долиной СК возбудил дело о мошенничестве. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины. Согласно данным Life.ru, мошенники покушались не только на московскую квартиру певицы, но и на недвижимость певицы в Латвии.