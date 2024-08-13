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13 августа, 12:31

"История сложная": Директор Долиной прокомментировал ситуацию с захватом её квартиры в Москве

Продюсер Пудовкин: Реакция на попытку захвата квартиры Долиной будет жёсткой

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию с захватом её пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Как он отметил, в деле уже разбираются правоохранительные органы, поэтому следовало бы дождаться их решения.

"История сложная. Надо ждать решения следственных органов", — сказал Пудовкин в разговоре с 360.ru.

Сам Пудовкин в настоящее время находится за границей и не может подтвердить попытку захвата квартиры аферистами. Тем не менее, если эта информация подтвердится, то, по словам директора Долиной, реакция будет максимально жёсткой.

Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. Известно, что площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Из-за незаконной продажи квартиры Долиной СК возбудил дело о мошенничестве. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины. Согласно данным Life.ru, мошенники покушались не только на московскую квартиру певицы, но и на недвижимость певицы в Латвии.

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Наталья Демьянова
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