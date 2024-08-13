Очень напугана: Стало известно о состоянии Ларисы Долиной, которую мошенники развели на квартиру
SHOT: Обманутая мошенниками Долина напугана и общается только со следователями
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Народная артистка России Лариса Долина, которую мошенники развели на дорогую квартиру, очень напугана и сейчас общается только со следователями. Как сообщает SHOT, певице уже рассказали, что в её жилище пытаются попасть новые собственники.
По данным телеграм-канала, певице запретили отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, чтобы исключить любые контакты с мошенниками. С новыми владельцами пятикомнатной квартиры в Хамовниках Долина пока не связывалась. Её позицию по этому вопросу сейчас прорабатывают адвокаты. Ранее 68-летняя певица не понимала, что происходит.
Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Из-за незаконной продажи квартиры Долиной СК возбудил дело о мошенничестве. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.