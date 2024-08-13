Очень напугана: Стало известно о состоянии Ларисы Долиной, которую мошенники развели на квартиру

Народная артистка России Лариса Долина, которую мошенники развели на дорогую квартиру, очень напугана и сейчас общается только со следователями. Как сообщает SHOT, певице уже рассказали, что в её жилище пытаются попасть новые собственники.

По данным телеграм-канала, певице запретили отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, чтобы исключить любые контакты с мошенниками. С новыми владельцами пятикомнатной квартиры в Хамовниках Долина пока не связывалась. Её позицию по этому вопросу сейчас прорабатывают адвокаты. Ранее 68-летняя певица не понимала, что происходит.