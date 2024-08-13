В МВД рассказали, как мошенники смогли развести Долину на 200 млн рублей

Задержана 53-летняя женщина-курьер, которая забрала у певицы Ларисы Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам. Об этом рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, Долина получила ряд телефонных звонков от псевдосиловиков, "которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия". В итоге певица отдала сбережения, продала квартиру и отдала аферистам более 200 миллионов рублей. Часть этой суммы она переводила на счета мошенников, а часть — курьеру наличными. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать остальных причастных к преступлению лиц.