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13 августа, 17:43

В МВД рассказали, как мошенники смогли развести Долину на 200 млн рублей

МВД: Задержана курьер мошенников, обманувших Долину на 200 миллионов рублей

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Задержана 53-летняя женщина-курьер, которая забрала у певицы Ларисы Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам. Об этом рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, Долина получила ряд телефонных звонков от псевдосиловиков, "которые хотели предотвратить совершаемые в отношении неё мошеннические действия". В итоге певица отдала сбережения, продала квартиру и отдала аферистам более 200 миллионов рублей. Часть этой суммы она переводила на счета мошенников, а часть — курьеру наличными. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать остальных причастных к преступлению лиц.

"Сотрудники полиции города Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступления", — добавила Волк в телеграм-канале.

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Как ранее сообщал Life.ru, Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Артистка могла продать жилплощадь за 110 миллионов. Новой собственницей стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную "операцию", предварительно, курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.

Наталья Демьянова
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