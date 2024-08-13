"Одни потерпевшие и убытки": Добровинский предрёк неутешительный исход в истории с обманом Долиной

В случае, если Лариса Долина сможет доказать, что она не продавала никому квартиру и не подписывала соответствующие документы, кроме того, от её лица никто не вправе был продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом. Покупателям квартиры для возврата денег придётся подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца — непосредственно тех, с кем они подписали договор купли-продажи. Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки.