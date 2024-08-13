"Одни потерпевшие и убытки": Добровинский предрёк неутешительный исход в истории с обманом Долиной
Добровинский: Сделку отменят, если Долина докажет, что не продавала квартиру
Лариса Долина. Фото © Telegram/Лариса Долина
Звёздный адвокат Александр Добровинский считает, что в истории с продажей квартиры Ларисы Долиной по указке мошенников будут одни потерпевшие и убытки, хотя небольшие шансы вернуть жильё и средства есть. Об этом он заявил Life.ru.
В случае, если Лариса Долина сможет доказать, что она не продавала никому квартиру и не подписывала соответствующие документы, кроме того, от её лица никто не вправе был продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом. Покупателям квартиры для возврата денег придётся подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца — непосредственно тех, с кем они подписали договор купли-продажи. Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки.
Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Всю преступную "операцию" курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.