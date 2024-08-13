Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной

Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.