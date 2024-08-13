Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной
Волочкова поддержала Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников
Анастасия Волочкова и Лариса Долина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Михаил Терещенко
Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников. Знаменитая танцовщица назвала народную артистку замечательным человеком, который очень много сделал и продолжает делать для России. Волочкова поделилась, что и сама недавно стала заложницей подобной ситуации: её телефон и телеграм-канал взломали, чтобы получить доступ к счетам. Но всё обошлось, и банки заметили неладное.
"Я с большим уважением отношусь к Ларисе Долиной. Я просто её обожаю, уважаю и люблю. Она была на моей свадьбе в Москве в Юсуповском дворце", — отметила балерина в беседе с Life.ru.
Анастасия Волочкова также ответила людям, которые вместо сочувствия вылили на Долину обвинения в безвкусице. Многим комментаторам убранство квартиры, которой чуть не лишилась певица, показалось вычурным.
Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.
Как ранее сообщал Life.ru, Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Всю преступную "операцию" курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.