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Волочкова ответила "жителям трущоб", которые не оценили убранство квартиры Ларисы Долиной

Волочкова поддержала Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников

13 августа, 15:17
Анастасия Волочкова и Лариса Долина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Михаил Терещенко

Анастасия Волочкова и Лариса Долина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Михаил Терещенко

Балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников. Знаменитая танцовщица назвала народную артистку замечательным человеком, который очень много сделал и продолжает делать для России. Волочкова поделилась, что и сама недавно стала заложницей подобной ситуации: её телефон и телеграм-канал взломали, чтобы получить доступ к счетам. Но всё обошлось, и банки заметили неладное.

"Я с большим уважением отношусь к Ларисе Долиной. Я просто её обожаю, уважаю и люблю. Она была на моей свадьбе в Москве в Юсуповском дворце", — отметила балерина в беседе с Life.ru.

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Анастасия Волочкова также ответила людям, которые вместо сочувствия вылили на Долину обвинения в безвкусице. Многим комментаторам убранство квартиры, которой чуть не лишилась певица, показалось вычурным.

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Квартира Ларисы Долиной, которой она чуть не лишилась из-за мошенников. Фото © SHOT

Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.

Анастасия Волочкова

Балерина

Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.
Вы говорите, что комментаторы эти что-то говорят против убранства квартиры Ларисы Долиной? А это кто говорят? Просто эти люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звёзд? Ларисе Долиной — респект за всё, что она сделала для России и делает. Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолётами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах.

Как ранее сообщал Life.ru, Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Всю преступную "операцию" курировали с территории Украины, аферисты даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.

Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист
Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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