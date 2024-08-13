Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист

В народе считается, что украинского мошенника можно заставить выдать себя требованием ответить на простой вопрос: "Чей Крым?". Однако с Ларисой Долиной работали профессионалы, которые не поведутся на такие уловки, заявил Life.ru управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. По его словам, такой способ раскусить афериста в целом является ненадёжным.