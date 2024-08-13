Долиной бы не помогло: Далеко не всех мошенников можно раскусить вопросом о Крыме, предупредил юрист
Юрист Русяев: Вопрос о принадлежности Крыма не спас бы Долину от мошенников
В народе считается, что украинского мошенника можно заставить выдать себя требованием ответить на простой вопрос: "Чей Крым?". Однако с Ларисой Долиной работали профессионалы, которые не поведутся на такие уловки, заявил Life.ru управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев. По его словам, такой способ раскусить афериста в целом является ненадёжным.
Более того, использование политически окрашенных вопросов в контексте финансовых сделок может отвлечь внимание от действительно важных аспектов безопасности. В ситуации Долиной, например, вместо попыток определить национальность мошенников, следовало бы сосредоточиться на тщательной проверке всех документов, связанных с продажей квартиры, и консультациях с юристами
Сложность провёрнутой на певице схеме показывает необходимость комплексного подхода к безопасности при совершении крупных сделок с недвижимостью, отметил эксперт. Вместо "проверочных вопросов" юрист рекомендует проверять данные через официальные каналы и проявлять особенную осторожность при просьбах о срочных переводах денег.
Напомним, Ларису Долину обманули мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги анонимам. Точная сумма сделки выясняется. По данным Life.ru, площадь пятикомнатного жилья певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. Всю преступную аферу проворачивали с территории Украины, преступники даже взломали соцсети Долиной и опубликовали посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.
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