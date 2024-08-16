Продюсер раскрыл, как Лариса Долина переживает историю с мошенничеством
Продюсер Дворцов: Долина в шоковом состоянии после истории с мошенниками
Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина
Певица Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников с Украины, находится в шоке после этой ситуации. Как рассказал Life.ru концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, он заметил изменения в поведении звезды ещё до того, как вся история раскрылась. Лариса Александровна казалась озадаченной и ни с кем не общалась на публичном мероприятии.
Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлёвском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то.
По его словам, сейчас певице помогает очень много коллег, все желают скорейшего разрешения ситуации.
Напомним, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.