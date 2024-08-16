Продюсер раскрыл, как Лариса Долина переживает историю с мошенничеством

Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлёвском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то.