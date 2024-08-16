Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 11:22

Продюсер раскрыл, как Лариса Долина переживает историю с мошенничеством

Продюсер Дворцов: Долина в шоковом состоянии после истории с мошенниками

Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Певица Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников с Украины, находится в шоке после этой ситуации. Как рассказал Life.ru концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, он заметил изменения в поведении звезды ещё до того, как вся история раскрылась. Лариса Александровна казалась озадаченной и ни с кем не общалась на публичном мероприятии.

Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлёвском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то.

Сергей Дворцов

Концертный директор, продюсер

Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлёвском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то.
Лариса Александровна сама находится в шоковом состоянии, она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек. Когда мы с ней пересекались в начале лета в Кремлёвском дворце на одном из мероприятий, она уже тогда была озадачена: к себе кроме организаторов никого не подпускала, ни с кем не фотографировалась. Я уже тогда понял, что у Ларисы Александровны что-то происходит не то.

По его словам, сейчас певице помогает очень много коллег, все желают скорейшего разрешения ситуации.

Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину
Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину

Напомним, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Комментарии Лайфу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров