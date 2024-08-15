Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину
МВД опубликовало видео с задержанной женщиной-курьером по делу Ларисы Долиной
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/larisa.dolina.official
Сотрудники полиции задержали курьера, которая забрала деньги у народной артистки России Ларисы Долиной и передала их мошенникам. Кадры с допросом задержанной опубликовала представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские задержали женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Видео © Telegram / Ирина Волк
Подозреваемая рассказала, что к ней обратились якобы из органов власти и попросили оказать две услуги. Сначала задержанной организовали встречу с Долиной, а затем попросили забрать у неё сумку с деньгами и доставить её по указанному адресу.
"Я к этому вообще никак не отнеслась — это просто была услуга", — рассказала задержанная.
Представитель ведомства напомнила, что 53-летняя женщина забрала у потерпевшей часть денег и перевела их аферистам. Ущерб составил свыше 200 миллионов рублей. Подозреваемую задержали в течение суток после обращения в полицейский участок. Расследование уголовного дела продолжается, пояснила Волк.
Напомним, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе, она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.