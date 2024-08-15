Появилось видео рассказа курьерши о встрече с Долиной и переводе её миллионов на Украину

Сотрудники полиции задержали курьера, которая забрала деньги у народной артистки России Ларисы Долиной и передала их мошенникам. Кадры с допросом задержанной опубликовала представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали женщину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Видео © Telegram / Ирина Волк

Подозреваемая рассказала, что к ней обратились якобы из органов власти и попросили оказать две услуги. Сначала задержанной организовали встречу с Долиной, а затем попросили забрать у неё сумку с деньгами и доставить её по указанному адресу.

"Я к этому вообще никак не отнеслась — это просто была услуга", — рассказала задержанная.