Купила за гроши: Царёв вскрыл махинации с отелем Ротару в Крыму
Царёв: София Ротару купила здание отеля в Ялте на условии, что там будет кружок
София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official
Народная артистка СССР София Ротару заплатила 500 долларов за здание в Ялте, в котором сейчас находится её отель. Об этом рассказал политик Олег Царёв.
По его словам, певице досталась недвижимость с условием, что там будет работать детский кружок по пению и музыке.
"Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", — приводит слова Царёва "Царьград".
София Ротару очень любит роскошную недвижимость. Ранее Life.ru сообщал, что певица поселилась на вилле стоимостью четыре миллиона евро.