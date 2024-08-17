Купила за гроши: Царёв вскрыл махинации с отелем Ротару в Крыму

Народная артистка СССР София Ротару заплатила 500 долларов за здание в Ялте, в котором сейчас находится её отель. Об этом рассказал политик Олег Царёв.

По его словам, певице досталась недвижимость с условием, что там будет работать детский кружок по пению и музыке.

"Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", — приводит слова Царёва "Царьград".