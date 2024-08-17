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17 августа, 09:50

Купила за гроши: Царёв вскрыл махинации с отелем Ротару в Крыму

Царёв: София Ротару купила здание отеля в Ялте на условии, что там будет кружок

София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Народная артистка СССР София Ротару заплатила 500 долларов за здание в Ялте, в котором сейчас находится её отель. Об этом рассказал политик Олег Царёв.

По его словам, певице досталась недвижимость с условием, что там будет работать детский кружок по пению и музыке.

"Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", — приводит слова Царёва "Царьград".

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София Ротару очень любит роскошную недвижимость. Ранее Life.ru сообщал, что певица поселилась на вилле стоимостью четыре миллиона евро.

Борис Эльфанд
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