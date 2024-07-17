Ротару поселилась на вилле за €4 млн на Сардинии и распродаёт недвижимость в РФ
София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia
На протяжении нескольких лет всем известная народная артистка СССР София Ротару молчит о своей жизни, не выходит в люди и не общается с журналистами. Фанаты ничего не знают о состоянии певицы, хотя ей уже 76 лет. Лишь недавно небольшие секреты звезды смогла узнать Kp.ru.
По последней информации, Ротару много времени сейчас уделяет своей семье и здоровью. При этом делает певица это в Италии. София Михайловна покинула Украину и поселилась на вилле за €4 млн на Сардинии. Артистка живёт на острове вместе с сыном и его женой. Внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям.
"Ротару много лет подряд проводила отпуск на Сардинии. И поэтому, когда встал вопрос, куда уехать из Киева, она отправилась туда. Там София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн рублей) виллу на берегу моря. А вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн рублей). Их Ротару оформила на своего сына Руслана", — рассказало окружение певицы.
Недвижимость в России певица продолжает активно распродавать. Например, год назад Ротару избавилась от квартиры в Ялте на улице Гоголя, а недавно продала ещё одни ялтинские апартаменты. Возвращаться в РФ исполнительница не планирует, именно поэтому и избавляется от имущества.
Ранее Life.ru рассказал, что виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под госпиталь и санаторий для бойцов СВО. С идеей национализировать недвижимость за 2 млрд рублей выступили общественники. До этого поступало предложение переделать отель Ротару в Ялте под загс.