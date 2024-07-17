Ротару поселилась на вилле за €4 млн на Сардинии и распродаёт недвижимость в РФ

На протяжении нескольких лет всем известная народная артистка СССР София Ротару молчит о своей жизни, не выходит в люди и не общается с журналистами. Фанаты ничего не знают о состоянии певицы, хотя ей уже 76 лет. Лишь недавно небольшие секреты звезды смогла узнать Kp.ru.

По последней информации, Ротару много времени сейчас уделяет своей семье и здоровью. При этом делает певица это в Италии. София Михайловна покинула Украину и поселилась на вилле за €4 млн на Сардинии. Артистка живёт на острове вместе с сыном и его женой. Внуки Анатолий и Соня обосновались в США, но часто прилетают в гости к бабушке и родителям.

"Ротару много лет подряд проводила отпуск на Сардинии. И поэтому, когда встал вопрос, куда уехать из Киева, она отправилась туда. Там София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн рублей) виллу на берегу моря. А вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн рублей). Их Ротару оформила на своего сына Руслана", — рассказало окружение певицы.