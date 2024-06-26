"Пусть в себе разберётся": Бывший гитарист Пугачёвой раскрыл правду об отношении Ротару к России

Певица София Ротару изменила своё отношение к России после смерти супруга Анатолия Евдокименко. Соответствующим мнением поделился известный гитарист Александр Левшин, проработавший много лет с Аллой Пугачёвой.

Как рассказал музыкант, изначально Ротару была настроена "очень патриотично". Он отметил, что певица любила Советский Союз. В частности, она раньше Пугачёвой начала петь комсомольские песни. Однако после событий на Украине позиция Ротару стремительно изменилась, подчеркнул гитарист.

"Пусть она в себе разберётся. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу", — добавил Левшин в беседе с NEWS.ru.

София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили вместе 34 года. В 2002 году в семью пришло несчастье — муж артистки скончался после четвёртого инсульта в возрасте 60 лет. Анатолия похоронили на Байковом кладбище в Киеве.