"Пусть в себе разберётся": Бывший гитарист Пугачёвой раскрыл правду об отношении Ротару к России
Музыкант Левшин: Ротару изменила отношение к России после смерти мужа
Певица София Ротару изменила своё отношение к России после смерти супруга Анатолия Евдокименко. Соответствующим мнением поделился известный гитарист Александр Левшин, проработавший много лет с Аллой Пугачёвой.
Как рассказал музыкант, изначально Ротару была настроена "очень патриотично". Он отметил, что певица любила Советский Союз. В частности, она раньше Пугачёвой начала петь комсомольские песни. Однако после событий на Украине позиция Ротару стремительно изменилась, подчеркнул гитарист.
"Пусть она в себе разберётся. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу", — добавил Левшин в беседе с NEWS.ru.
София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили вместе 34 года. В 2002 году в семью пришло несчастье — муж артистки скончался после четвёртого инсульта в возрасте 60 лет. Анатолия похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Ранее Life.ru рассказывал, что Ротару пропала из вида слушателей на несколько месяцев. Фанаты думали, что 76-летняя певица сбежала с Украины и живёт в Европе. Однако позже её сестра рассказала, что София с семьёй живёт под Киевом.
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