Есть ли Бог? Мудрец Омар Хайям несколько веков назад указал место человека в мире

Омар Хайям стал одним из самых известных философов. Его работы изучают спустя сотни лет, а цитаты мудреца разлетаются по всему Интернету. Напомним, что жил Омар Хайям в XI веке в Персии. Уже в те времена великий учёный понимал, как на самом деле устроен мир, а современный человек не видит этого до сих пор. Помимо философии Хайям был силён и в других науках, например в математике и астрономии. Многие его работы стали основой для математики. Его календарь, изобретённый в 1079 году, по сей день используют в Иране и Афганистане. Но, конечно же, большую популярность философ получил благодаря своему пронзительному взгляду на мир и мудрым цитатам. Life.ru решил рассказать о том, как Омар Хайям видит место человека в мире.

Омар Хайям родился в XI веке в Персии, но даже спустя 1000 лет его труды не теряют популярности. Фото © Шедеврум

В основном Омар Хайям писал рубаи — четверостишья. Он рассуждал на самые разные темы: от дружбы до науки. Кажется, что этот человек знал всё. С помощью своих высказываний мудрец старался открыть людям глаза на мир. Многие из них сильно мотивируют, а какие-то даже предостерегают.

По мнению философа, главным всегда был и есть Бог, а люди в этом мире практически бессильны. "Кто мы — куклы на нитках, а кукольщик наш — небосвод.

Он в большом балагане своём представленье ведёт.

Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит,

А потом в свой сундук одного за другим уберёт".

Кажется, что образ, в котором представляет людей Омар Хайям, достаточно жестокий, однако таковы взгляды мыслителя. Он убеждён, что всем правит "небосвод" — некая высшая сила, которая управляет миром: природой, животными и даже человеком. Конечно, слова философа звучат не очень оптимистично и даже пугающе. Неужели человек действительно не способен жить самостоятельно, неужели за него всё решают "наверху"?

Омар Хайям не упоминает слово "Бог" в своём высказывании, чтобы не обращаться к конкретной религии. Фото © Шедеврум

Очевидно, что некая свобода выбора людям всё же доступна, но глобальные процессы, по мнению Омара Хайяма, решают точно не на Земле. Так, философ видит смерть подобно тому, как ненужных кукол убирают в сундук, когда кукловод наиграется.

Примечательно, что, говоря о высших силах, Омар Хайям не делает акцент на одной религии, более того, он не использует в своём высказывании даже слово "Бог". "Небосвод", который находится над всей Землёй, — так мыслитель называет загадочного кукловода.