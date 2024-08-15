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15 августа, 19:45

Психолог назвала главные плюсы перерыва в отношениях

Психолог Наумова: Пауза может как пойти на пользу, так и разрушить отношения

Бытует мнение, что пауза в отношениях поможет паре вернуть былые чувства и сохранить брак. Так ли это, или перерыв, напротив, является прямым путём к расставанию, объяснила "Вечерней Москве" психолог Наталья Наумова.

Специалист отметила, что пауза может пойти на пользу, но также стать и окончанием любви. Всё зависит от желания партнёров исправлять свои ошибки.

"Если партнёры приходят к выводу, что они не ценили друг друга и готовы работать над отношениями, то пара может пройти психотерапию, улучшить свои отношения и жить в этом союзе долго и счастливо", — сказала она.

Психолог подчеркнула, что в период паузы важно продолжать общаться, однако ночевать надо каждому на своей территории. Это поможет соскучиться и осознать свои промахи. В том случае, если люди разъехались и поняли, что им хорошо друг без друга, лучше расстаться насовсем, заключила специалист.

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Бывает наоборот, что даже после развода мужчина продолжает жить в квартире бывшей жены. В этом случае можно вежливо попросить его сняться с регистрационного учёта и съехать. В противном случае можно выселить нежелательного сожителя через суд.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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