Юрист назвала способ выселить бывшего мужа из квартиры, если он не уходит сам

Бывшего супруга можно выселить из своей квартиры через суд. Об этом заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Однако сначала она посоветовала договориться с экс-возлюбленным полюбовно.

"Для начала стоит предложить ему добровольно, самостоятельно сняться с регистрационного учёта. Если отношения между сторонами остались хорошими, то супруг пойдёт вам навстречу. Ситуация осложнится, если от экс-супруга поступит отказ. В этом случае без суда не обойтись", — пояснила юрист.

В случае разбирательств необходимо обратиться с исковым заявлением в районный суд. Потребуется от четырёх до шести месяцев, чтобы снять бывшего супруга с регистрационного учёта. Если ему некуда пойти или нет денег на съём, суд может дать время на поиск работы и средств на аренду жилья. Если этот процесс затянулся, то можно обратиться с очередным иском в суд о выселении.

"Иск будет о признании экс-мужа утратившим право пользования жилым помещением и выселении. Имеется в виду фактическое выселение из квартиры. Дело будет рассматриваться с участием прокурора, не обойтись и без привлечения участкового", — отметила Александрова.