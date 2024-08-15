Юрист назвала способ выселить бывшего мужа из квартиры, если он не уходит сам
Юрист Александрова: Экс-супруга можно выселить из своей квартиры через суд
Бывшего супруга можно выселить из своей квартиры через суд. Об этом заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Однако сначала она посоветовала договориться с экс-возлюбленным полюбовно.
"Для начала стоит предложить ему добровольно, самостоятельно сняться с регистрационного учёта. Если отношения между сторонами остались хорошими, то супруг пойдёт вам навстречу. Ситуация осложнится, если от экс-супруга поступит отказ. В этом случае без суда не обойтись", — пояснила юрист.
В случае разбирательств необходимо обратиться с исковым заявлением в районный суд. Потребуется от четырёх до шести месяцев, чтобы снять бывшего супруга с регистрационного учёта. Если ему некуда пойти или нет денег на съём, суд может дать время на поиск работы и средств на аренду жилья. Если этот процесс затянулся, то можно обратиться с очередным иском в суд о выселении.
"Иск будет о признании экс-мужа утратившим право пользования жилым помещением и выселении. Имеется в виду фактическое выселение из квартиры. Дело будет рассматриваться с участием прокурора, не обойтись и без привлечения участкового", — отметила Александрова.
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