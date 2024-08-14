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14 августа, 12:54

Стало известно, сколько россиян при разводе обобрали бывшего до нитки

Опрос: Каждый десятый россиянин забирает всё имущество после развода

Во время бракоразводного процесса ребром встаёт вопрос раздела имущества. И если одним парам удаётся расстаться полюбовно, то другие хотят отсудить у бывшего супруга как можно больше вещей. О желании обобрать экс-возлюбленного до нитки заявил каждый десятый (9%) житель страны, показал опрос Kp.ru.

"После развода бывший вывез все ценные вещи и технику из моей квартиры. Было мерзко и противно, покупали ведь это на общие деньги. Правду говорят, чтобы узнать мужчину до конца, надо полюбить, выйти замуж и развестись", — поделилась своей историей одна из участниц опроса.

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При этом 22% респондентов признались, что уходили из дома с лёгким чемоданом. Бывшим партнёрам они оставляли не только мебель и технику, но даже жильё.

21% опрошенных рассказал о мирном расставании. Им удалось без скандала поделить поровну совместное имущество. 5% делили имущество хоть и не поровну, но справедливо или каждый оставался при своём. А вот 43% добавили, что им повезло встретить свою половинку и они никогда ни с кем не расставались.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше вступать в новые отношения после развода. Спешить с этим не стоит. Сначала надо остыть и выждать какое-то время, прежде чем искать другого партнёра. У некоторых такая пауза может длиться три месяца, у других — год и более. Всё индивидуально и зависит от внутреннего состояния.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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