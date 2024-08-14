Стало известно, сколько россиян при разводе обобрали бывшего до нитки

Во время бракоразводного процесса ребром встаёт вопрос раздела имущества. И если одним парам удаётся расстаться полюбовно, то другие хотят отсудить у бывшего супруга как можно больше вещей. О желании обобрать экс-возлюбленного до нитки заявил каждый десятый (9%) житель страны, показал опрос Kp.ru.

"После развода бывший вывез все ценные вещи и технику из моей квартиры. Было мерзко и противно, покупали ведь это на общие деньги. Правду говорят, чтобы узнать мужчину до конца, надо полюбить, выйти замуж и развестись", — поделилась своей историей одна из участниц опроса.

При этом 22% респондентов признались, что уходили из дома с лёгким чемоданом. Бывшим партнёрам они оставляли не только мебель и технику, но даже жильё.

21% опрошенных рассказал о мирном расставании. Им удалось без скандала поделить поровну совместное имущество. 5% делили имущество хоть и не поровну, но справедливо или каждый оставался при своём. А вот 43% добавили, что им повезло встретить свою половинку и они никогда ни с кем не расставались.