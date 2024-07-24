Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 14:50

Психолог раскрыла, когда можно вступать в новые отношения после развода

Психолог Наумова посоветовала не вступать в новые отношения сразу после развода

Почти сразу после развода многие люди начинают искать себе нового партнёра. Однако это в корне неправильно, считает психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

В беседе с порталом NEWS.ru специалист посоветовала остыть и выждать какое-то время прежде, чем вступать в новые серьёзные отношения. У некоторых такая пауза может длиться три месяца, у других — год и более. Всё индивидуально и зависит от внутреннего состояния.

Психолог назвал Life.ru 5 вещей, которые никогда не нужно пытаться изменить в партнёре
Психолог назвал Life.ru 5 вещей, которые никогда не нужно пытаться изменить в партнёре

"Если тут же молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым в дальнейшем тоже будут очень сложные отношения. Поэтому сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения", — отметила Наумова.

Эксперт подчеркнула, что только после полного психологического восстановления человек может выстроить здоровые отношения с другим партнёром.

Ранее практикующий психолог рассказал Life.ru, как действовать при разводе, если есть дети. Ребёнок ни в коем случае не должен быть втянут в разборки взрослых. Родители, напротив, должны помочь пережить этот непростой период. В первую очередь стоит оградить детей от подробностей и причин развода, спокойно объяснив, что произошло.

Обложка ©

Freepik / yanalya

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров