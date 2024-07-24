Психолог раскрыла, когда можно вступать в новые отношения после развода

Почти сразу после развода многие люди начинают искать себе нового партнёра. Однако это в корне неправильно, считает психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

В беседе с порталом NEWS.ru специалист посоветовала остыть и выждать какое-то время прежде, чем вступать в новые серьёзные отношения. У некоторых такая пауза может длиться три месяца, у других — год и более. Всё индивидуально и зависит от внутреннего состояния.

"Если тут же молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым в дальнейшем тоже будут очень сложные отношения. Поэтому сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения", — отметила Наумова.

Эксперт подчеркнула, что только после полного психологического восстановления человек может выстроить здоровые отношения с другим партнёром.