Как сообщить ребёнку о расставании родителей: 8 советов для "правильного" развода Психолог Слесарева: Не рассказывайте детям подробности и причины развода 16 июля, 05:00 Не рассказывайте детям подробности и причины развода. Обложка © Freepik.com

Развод — сложная тема для каждой семьи, тем более если есть дети. Когда отношения супругов доходят до точки, важно развестись, минимально травмируя ребёнка. И это ответственность двух взрослых людей, независимо от того, при каких обстоятельствах они расстаются. Как сообщить чаду о расставании родителей, Life.ru рассказала практикующий психолог для женщин и детей Екатерина Слесарева.

Решение о разводе, как правило, сопровождается обидами, конфликтами, переживаниями одного или обоих супругов. Зачастую эти переживания накладываются на ребёнка, втягивая его во взаимоотношения взрослых. И задача родителей — взять на себя ответственность за принятое решение и помочь малышу с этим справиться, говорит психолог.

Поведение ребёнка при разводе родителей зависит от нескольких обстоятельств: его возраст на момент развода;

особенности личности;

эмоциональное состояние в период развода;

наличие или отсутствие эмоциональной безопасности в семье;

особенности отношений ребёнка с каждым из родителей;

способность родителей контролировать своё поведение и свои чувства по отношению друг к другу.

Как же сообщить ребёнку о разводе и поддержать его в этот момент?

Совет 1. Сообщите, что вы больше не хотите быть мужем и женой, но при этом навсегда останетесь его родителями. Сначала психолог советует озвучить ребёнку: "Мы (взрослые) приняли решение, и больше мы не муж и жена", "мы больше не хотим быть мужем и женой", "мы с папой/мамой решили жить отдельно". Но при этом важно донести до ребёнка, что вы оба навсегда останетесь его родителями. И сейчас, и после развода вы остаётесь мамой и папой и любите его так же сильно.

Совет 2. Не вдавайтесь в подробности. Не рассказывайте подробности и причины развода. Факта того, что вы больше не муж и жена, достаточно для ребёнка.

Совет 3. Давайте ребёнку проявить чувства, которые у него будут появляться.

Грусть, обида, злость совершенно нормальны при разводе родителей. Не ограждайтесь от ребёнка и не пытайтесь переключить его внимание и развлечь. Дайте ему выразить эти эмоции, поговорите о его эмоциях вместе с ним самим и примите то, как ваш ребёнок себя сейчас чувствует. Екатерина Слесарева Практикующий психолог для женщин и детей

Совет 4. Объясните, что его вины в вашем разводе нет. Иногда дети винят себя в разводе родителей. И чем они младше, тем больше могут чувствовать себя виноватыми. В таких ситуациях важно проговорить ребёнку, что родители сами приняли такое решение и это не из-за ребёнка, тут нет его вины.

Совет 5. Обсудите правила взаимодействия. С кем ребёнок будет жить, как будет общаться с папой (если ребенок остаётся с мамой), когда именно он будет видеться с папой, как будет проводить каникулы и праздники.

Совет 6. Оградите малыша от выяснения отношений. Старайтесь по максимуму оградить ребёнка от выяснения отношений в период вашего развода. Ему и так может быть непросто, и видеть, как мама и папа ругаются, не пойдёт ему во благо.

Совет 7. Не обвинять, не критиковать, не говорить плохо о втором родителе. Не стоит настраивать ребёнка против мужа/жены. Для ребёнка важны оба родителя, а негативная оценка, критика, обвинение или очернение любого из родителей при ребёнке будут только ухудшать не только его эмоциональное состояние, но и отношение к себе.

Совет 8. Постарайтесь сохранить хорошие отношения между собой. По возможности постарайтесь сохранить хорошие отношения между собой для здоровой коммуникации в семье. Если понимаете, что сложно взаимодействовать друг с другом и сохранять спокойствие, то лучше вместе обратиться к семейному психологу для решения этого вопроса. Или пойти к психологу самостоятельно, чтобы разобраться со своими чувствами в данной ситуации.

"Ваша задача как родителей — ответственно подойти к разводу и быть поддерживающим родителем для ребёнка в этот период. Ответственность за принятое решение всегда несут двое взрослых, и если вы понимаете, что вам самим эмоционально сложно справиться, не хватает сил реагировать спокойно, или банально не знаете, как правильно действовать конкретно в вашей ситуации, — обратитесь к специалисту, который вам поможет", — подчеркнула Слесарева.

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