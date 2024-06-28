Адвокат объяснила, почему жена не может отобрать у мужа всё при разводе

У жены не получится при разводе оставить мужа без денег и имущества, ведь всё, что было нажито в браке, делится поровну, напомнила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. При этом не важно, на чьё имя всё было оформлено.

"Имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов и делится при разводе между ними в равных долях, независимо от того, на чьё имя куплено. Оставить экс-супруга с одной зубной щёткой женщине не удастся", — указала Данильченко.

По её словам, при разводе делят денежные средства, движимое и недвижимое имущество, зарплаты, а также купленные на них вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и так далее.