В Госдуме объяснили, чем выгодно восьмикратное увеличение пошлины за развод
Буцкая: Пошлина в 5 тысяч рублей поможет снизить число фиктивных разводов
Бюджет России может пополниться на несколько миллиардов рублей, если повысить размер пошлины на развод до пяти тысяч. Таким мнением в эфире радио "Комсомольская правда" поделилась зампред Комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая.
"Но это как раз те деньги, которых лучше бы и не было. Мы обсуждали эту поправку в комитете, она неоднозначная. Что однозначно, это то, что надо поддерживать тех, кто женится, молодые семьи. Тема разводов сейчас больная, потому что их количество приближается к количеству свадеб. Мы видим, как резко увеличилось число разводов после введения уникальной меры поддержки для семей с детьми ("единого пособия"), когда некоторые поняли, что выгодно не быть в браке. Может, такая пошлина приведёт к тому, что количество тех же фиктивных разводов будет снижаться", — предположила Буцкая, подчеркнув, что инициатива нуждается в дальнейшем обсуждении.
Напомним, повысить пошлину на развод до пяти тысяч рублей предложил Минфин РФ. Новые изменения могут вступить в силу уже 1 января следующего года. Инициативу прокомментировали россияне, отметив, что нововведение не поможет людям спасти брак.
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Агентство "Москва" / Киселёв Сергей