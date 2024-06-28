В Госдуме объяснили, чем выгодно восьмикратное увеличение пошлины за развод

Бюджет России может пополниться на несколько миллиардов рублей, если повысить размер пошлины на развод до пяти тысяч. Таким мнением в эфире радио "Комсомольская правда" поделилась зампред Комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая.