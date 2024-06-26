Россияне считают, что увеличение пошлины на развод не поможет спасти семью

Увеличение государственной пошлины на развод до пяти тысяч рублей не повлияет на решение людей, которые хотят расстаться. Так ответило большинство россиян, участвовавших в опросе kp.ru.

Так ответили 88% участников опроса. Они считают, что никакие деньги не заставят людей оставаться вместе, если они разлюбили друг друга. Один из респондентов заявил, что, даже если размер пошлины вырастет до 50 тысяч рублей, кто решил уйти — тот уйдёт.

"Жениться перестанут просто. Либо будут разъезжаться без развода. Семью точно такая мера не сохранит", — поделился мнением другой респондент.

В то же время 7% россиян полагают, что повышение пошлины всё же заставит людей задуматься перед разводом ещё раз, точно ли решение принято окончательно, а не на эмоциях. Некоторые даже предположили, что такая мера может повлиять на молодые семьи.

"Ну как минимум на эмоциях молодёжь не будет чуть что бежать в загс и разводиться", — заявил ещё один участник опроса. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с корреспондентами "Москвы 24" по этому поводу заявила, что увеличение госпошлины за расторжение брака может снизить в России число фиктивных разводов. Парламентарий подчеркнула, что в стране увеличилось количество бракоразводных процессов, когда семьи с детьми разводятся, чтобы получить какие-то выплаты и льготы, однако впоследствии продолжают жить вместе.

Помимо того, законотворец привела в пример и другие ситуации. По её словам, также стоит учитывать, что для тех, кто действительно хочет развестись, сумма пять тысяч рублей может стать очень большой.

"Может оказаться так, что какое-то количество семей (которые уже фактически ими и не являются) не будет разводиться, потому что у них пять тысяч из семейного бюджета так просто не вынешь", — заявила Буцкая, отметив, что за этими цифрами стоит судьба каждой конкретной семьи, поэтому здесь есть над чем подумать.

Психолог Андрей Зберовский, в свою очередь, считает, что новые правила не повлияют на желание партнёров развестись, однако внушительная сумма, которую теперь придётся заплатить за заявление, поможет сократить число манипуляций в браке. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

"Надо понимать, что на одно реально поданное заявление в суд приходится 2–5 просто угроз. Партнёр собирает документы, оформляет заявление, оплачивает госпошлину и во время конфликта трясёт им перед своей половинкой, чтобы её напугать. В большей части случаев заявления так до суда и не доходят", — пояснил эксперт.

Собеседник издания также убеждён, что такая мера позволит облегчить работу судов. Психолог в заключение даже предложил повысить стоимость подачи заявления о разводе сразу до 10 тысяч, чтобы люди серьёзнее подходили к этому вопросу.