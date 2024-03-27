Психолог назвал Life.ru 5 вещей, которые никогда не нужно пытаться изменить в партнёре

Наверное, нет ни одной семейной пары, у которой не возникали бы ссоры и скандалы на волне того, что один супруг пытается переделать другого, а тот активно сопротивляется. Это начинается с мелочей, которые тем не менее действительно портят жизнь. Например, "Не ставь грязную тарелку в раковину, лучше сразу помой", "Не разбрасывай носки, складывай в ящик для грязной одежды".

"Но иногда такие попытки приводят и к серьёзным разногласиям вокруг, допустим, если это касается воспитания детей или планирования семейного бюджета", — говорит семейный психолог. Кажется, что стоит чуть-чуть изменить партнёра — и совместное существование превратится в рай. Однако на деле люди плодят проблемы: изменить другого человека, если только он сам не нацелен на это, невозможно. А вот превратить семейную жизнь в сплошные разборки — вполне реально. Какие вещи однозначно не стоит менять в партнёре?

1. Личностные черты и особенности

Памятка от психолога: что нельзя менять во второй половинке. Фото © Freepik

Каждый человек уникален со своими особенностями и личностными чертами. Признание и уважение этих различий помогают строить гармоничные отношения. Ведь когда-то вы выбрали этого человека, пленившись как раз какой-то его личностной особенностью. Например, ваш избранник обладает ярким чувством юмора и в любой компании тут же становится её центром. Однако вам же потом и не нравится наличие большого количества друзей-приятелей, каждый из которых хочет видеть вашего партнёра в гостях как раз благодаря его роли балагура.

2. Интересы и хобби

Разнообразие интересов и хобби делает отношения более увлекательными. Вместо попыток изменить интересы партнёра лучше поддерживать и уважать их. Ольга Романив Семейный психолог

Если, к примеру, вторая половинка увлечена мотоспортом, не стоит рассказывать, насколько это опасно — наверняка человек в курсе этого аспекта своего хобби. "Лучше, — продолжает в беседе с Life.ru семейный психолог Ольга Романив, — сходить вместе на какие-то соревнования и восхититься мужественностью спортсменов". Или почитать про марки мотоциклов, чтобы разбираться в этом вопросе и быть в состоянии поддерживать беседу.

3. Стиль в общении и проявлении эмоций

Лучше сразу расставайтесь: попытки изменить эти 5 особенностей человека не приведут ни к чему хорошему. Фото © Freepik

Каждый человек выражает свои эмоции и общается по-своему. Приемлемое коммуникативное поведение различно для всех, поэтому важно принять стиль партнёра и стремиться к взаимопониманию. Есть люди, которые проживают даже самые трагичные события внутри, никого не пуская в свой мир. Не стоит пытаться растормошить и проявить эмоции такую личность. Эта же история работает и наоборот: когда вы понимаете, что человеку нужно выговориться, хотя вроде бы ситуация не располагает к этому, не старайтесь его остановить.

4. Физические особенности и внешность

Внешность и физические особенности — часть индивидуальности человека. Уважение и принятие вашего партнёра таким, какой он есть, включая его внешность, способствуют укреплению отношений. Ольга Романив Семейный психолог

Эксперт продолжает мысль, говоря, что не стоит пилить жену, если она поправилась и выглядит как старая клуша. Или напоминать мужу о существовании пивного животика. "Если вам не нравятся изменения во внешности партнёра (ведь вы полюбили его немного другим), просто перейдите вместе с ним на ЗОЖ и займитесь каким-то видом спорта. Или же введите в традицию гулять по вечерам, чтобы набрать нужное количество шагов", — советует психолог.

5. Личные цели и мечты

Что не стоит даже и пытаться изменить в другом человеке: 5 характеристик. Фото © Freepik