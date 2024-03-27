Психолог назвал Life.ru 5 вещей, которые никогда не нужно пытаться изменить в партнёре
Если в бытовых мелочах попросить больше так не делать ещё допустимо, то затрагивать эти пять табу ни в коем случае нельзя. Распространённая ошибка изменить вторую половинку приводит к разводам и расставаниям. И вот с чем стоит смириться в характере партнёра.
Наверное, нет ни одной семейной пары, у которой не возникали бы ссоры и скандалы на волне того, что один супруг пытается переделать другого, а тот активно сопротивляется. Это начинается с мелочей, которые тем не менее действительно портят жизнь. Например, "Не ставь грязную тарелку в раковину, лучше сразу помой", "Не разбрасывай носки, складывай в ящик для грязной одежды".
"Но иногда такие попытки приводят и к серьёзным разногласиям вокруг, допустим, если это касается воспитания детей или планирования семейного бюджета", — говорит семейный психолог. Кажется, что стоит чуть-чуть изменить партнёра — и совместное существование превратится в рай. Однако на деле люди плодят проблемы: изменить другого человека, если только он сам не нацелен на это, невозможно. А вот превратить семейную жизнь в сплошные разборки — вполне реально. Какие вещи однозначно не стоит менять в партнёре?
1. Личностные черты и особенности
Памятка от психолога: что нельзя менять во второй половинке. Фото © Freepik
Каждый человек уникален со своими особенностями и личностными чертами. Признание и уважение этих различий помогают строить гармоничные отношения. Ведь когда-то вы выбрали этого человека, пленившись как раз какой-то его личностной особенностью. Например, ваш избранник обладает ярким чувством юмора и в любой компании тут же становится её центром. Однако вам же потом и не нравится наличие большого количества друзей-приятелей, каждый из которых хочет видеть вашего партнёра в гостях как раз благодаря его роли балагура.
2. Интересы и хобби
Разнообразие интересов и хобби делает отношения более увлекательными. Вместо попыток изменить интересы партнёра лучше поддерживать и уважать их.
Если, к примеру, вторая половинка увлечена мотоспортом, не стоит рассказывать, насколько это опасно — наверняка человек в курсе этого аспекта своего хобби. "Лучше, — продолжает в беседе с Life.ru семейный психолог Ольга Романив, — сходить вместе на какие-то соревнования и восхититься мужественностью спортсменов". Или почитать про марки мотоциклов, чтобы разбираться в этом вопросе и быть в состоянии поддерживать беседу.
3. Стиль в общении и проявлении эмоций
Лучше сразу расставайтесь: попытки изменить эти 5 особенностей человека не приведут ни к чему хорошему. Фото © Freepik
Каждый человек выражает свои эмоции и общается по-своему. Приемлемое коммуникативное поведение различно для всех, поэтому важно принять стиль партнёра и стремиться к взаимопониманию. Есть люди, которые проживают даже самые трагичные события внутри, никого не пуская в свой мир. Не стоит пытаться растормошить и проявить эмоции такую личность. Эта же история работает и наоборот: когда вы понимаете, что человеку нужно выговориться, хотя вроде бы ситуация не располагает к этому, не старайтесь его остановить.
4. Физические особенности и внешность
Внешность и физические особенности — часть индивидуальности человека. Уважение и принятие вашего партнёра таким, какой он есть, включая его внешность, способствуют укреплению отношений.
Эксперт продолжает мысль, говоря, что не стоит пилить жену, если она поправилась и выглядит как старая клуша. Или напоминать мужу о существовании пивного животика. "Если вам не нравятся изменения во внешности партнёра (ведь вы полюбили его немного другим), просто перейдите вместе с ним на ЗОЖ и займитесь каким-то видом спорта. Или же введите в традицию гулять по вечерам, чтобы набрать нужное количество шагов", — советует психолог.
5. Личные цели и мечты
Что не стоит даже и пытаться изменить в другом человеке: 5 характеристик. Фото © Freepik
Индивидуальные цели и мечты партнёра формируют его личность. Поддержка и взаимное понимание в достижении этих целей важны, но не настаивание на изменении личных стремлений другого человека. Если ваш муж копит на жутко дорогую машину, которая, на ваш взгляд, вообще не стоит таких денег, не нужно упрекать его в глупости и неправильности. Примите его цель как факт и помогите в её достижении.