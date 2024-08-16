"Проклятые цифры": Какие числа у русских считаются опасными Вы когда-нибудь задумывались, почему одних цифр боятся, а от других ждут счастья? Почему стучат по дереву три раза? Всё дело в верованиях наших предков. На Руси одни числа считались благодатными, а другие — проклятыми. Какие именно, Life.ru рассказал экстрасенс Харрис. 16 августа, 15:30 Какие цифры у русского народа считаются "проклятыми" и опасными. Обложка © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio

Цифрам всегда уделяли особое значение. Ещё до появления первых языков люди общались знаками и числами. И действительно, в некоторых случаях эти знаки могут сказать больше, чем просто слова. Но почему одних цифр боятся, а от других ждут счастья и поддержки? Всё дело в энергиях и древних значениях. Нумерологические изыскания сплелись с народным фольклором, и сегодня мы имеем целый ряд опасных и "нехороших" чисел. Однако откровения древнеславянских мудрецов подтверждают народную молву. На их основе мы выясним, какие же цифры у русского народа считаются "проклятыми" и опасными.

Чёртова дюжина

Чёртова дюжина: как перестать бояться числа 13, которое приносит удачу. Фото © Kandinsky 3.1

Число 13, или знаменитая "чёртова дюжина", способно сыграть с человеком злую и опасную шутку. Квартир с таким номером избегают, а номера машин обменивают на другие. Оккультизм предписывает этой цифре процесс превращения человека. Нетрудно догадаться какой, конечно же, через умирание и возрождение. Но наши предки были другого мнения! На Руси тринадцать было счастливым числом. На главных храмах в больших поселениях было по 13 куполов, а лунный календарь насчитывал тоже 13 месяцев. Если вспомнить записи праотцов в сохранившихся тетрадях — это число связано с Богом.

"Оно не из физического мира, а из духовного. Отсюда и страх пред ним, что может любителя всего земного наказать да лишить благ, если душою он скуп. А того, кто чист, — приведёт к правде", — выдержка из сохранившейся тетради. Андрей Харрис Экстрасенс

Число из загробного мира

Проклятые цифры Древней Руси: сакральное значение числа 40 — почему его боялись предки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm

Второе число — это 40. Как рассказывает экстрасенс Андрей Харрис, четвёрку боятся не только в России. К примеру, в азиатских странах её связывают со смертью. В славянском мире это число тоже сакральное.

В славянском мире это число тоже сакральное. Именно 40 недель (среднее значение) длится беременность, а душа после умирания тела 40 дней находится на земле. Андрей Харрис Экстрасенс

Число 40 — это знак перехода. Число, открывающее порталы в другие миры. Именно поэтому его всегда боялись и уважали. Также сорок очень часто встречается в записках колдунов и жрецов. "К примеру, там есть выдержка о 40 волхвах, которые ведали судьбами и предсказывали будущее Руси. Сильнейшие проклятия делаются сорок дней, а целебные зелья для их снятия включают растения с загадочной цифрой в названии. Например, шалфей-сороканедужник", — рассказывает эксперт.

Цифра дьявола

Проклятые числа: Как на самом деле расшифровывается цифра дьявола 666? Фото © Kandinsky 3.1

Число 666 максимально освещено в массовой культуре. Его считают принадлежащим тёмным силам. Появилось оно в древности, ещё в греческих письменах. Однако особую популярность обрело во времена Священного Писания (Библии). Там говорится, что имя главного представителя злых сил сокрыто в этом числовом коде.

Но также интересен момент, который отражён и в оккультных трудах. Шесть — цифра максимального благополучия. При использовании её три раза получается знак богатства. Материального, духовного и тайного. Андрей Харрис Экстрасенс

Так, в Ветхом Завете говорится о 666 талантах золота, которые приходили царю Соломону каждый год. Это примерно 30 тонн магического металла. Но именно третья шестёрка, открывающая тайное богатство, пугает посвящённых. Считается, что не каждый сможет пережить такую тайну.

Привет из тридевятого царства

Почему на Руси боялись цифры 9? Фото © Kandinsky 3.1

Число 9, поговорим про него. "Тридевятое царство, девять дней, каша из девяти круп, растение девясил, 27 служительниц славянской Мокоши (три раза по девять) и тайный код подземного мира — список можно продолжать бесконечно. Это одно из самых сильных "тёмных чисел" на Руси", — поясняет экстрасенс. Особое значение число 9 приобретает у языческих племён: марийцев, мордвы и схожих областей.

Девять богов почитались особым образом, а ритуалы на почитание предков и получение желаемого чаще всего имели 9 ступеней (действий). Андрей Харрис Экстрасенс

Глубокая связь у данного числа со Смертью — девять дней душа находится на земле, а именно с девятого начинаются мытарства. "В оставленных тетрадях я нашёл упоминание, что "девятка" разделяет духовный и материальный мир", — рассказывает эксперт. А затем продолжает, рассказывая, что эта цифра покровительствует отшельникам и монахам, то есть людям, что ставят небесные ценности выше земных. Поэтому и боятся этой цифры те, кто держится за "земное".