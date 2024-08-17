Чем страннее, тем умнее: Названы привычки людей с высоким интеллектом

Разговоры с самим собой и любовь к чтению свидетельствуют о высоком интеллекте человека, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на исследование психологов. Также, по словам специалистов, гениальность в большей мере свойственна интровертам и мечтателям.

"Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека. Несмотря на то что такое поведение несколько иррационально, появляется всё больше свидетельств того, что оно имеет большие когнитивные преимущества, включая улучшение памяти, уверенность и сосредоточенность", — говорится в публикации.

Вместе с тем исследования показали, что у людей, которые любят засиживаться допоздна, более высокий IQ. Так, в ходе эксперимента с 26 тысячами добровольцев выяснилось, что "жаворонки" хуже справляются с когнитивными тестами, чем "совы". Ещё одной странной привычкой гениев специалисты назвали жизнь в беспорядке. По их словам, люди, способные мириться с некоторым хаосом в своём пространстве, мыслят нестандартно, в отличие от любителей идеальной чистоты.