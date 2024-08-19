Мужчинам говорить своим женщинам эти слова запрещено: 7 фраз-табу

В 1992 году вышла книга Джона Грея по популярной психологии "Мужчины с Марса, женщины с Венеры", которая тут же стала бестселлером. Грей буквально на пальцах продемонстрировал совершенно разные взгляды и логику поведения представителей противоположных полов. На одни и те же вещи мужчины и женщины смотрят своеобразно и имеют иногда диаметрально противоположные суждения.

Различия проявляются и в мышлении, и в поведении, и в общении. Фразы из уст женщин, которые представительницам прекрасного пола кажутся нормальными, порой сильно раздражают мужчин. И наоборот: то, что периодически говорят мужчины, нередко просто не выносят женщины. Давайте сегодня посмотрим, что именно так не нравится дамам, какие фразы партнёрам в принципе не стоит произносить.

1. "Ты что, глупая?!"

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Удивительно, что многие мужчины не стесняются выдавать женщине подобную фразу. Со слов кандидата психологических наук, в начале отношений с девушкой они ластятся, делают комплименты по поводу и без повода, а потом, когда связь начинает приобретать стабильный характер, считают нормальным неприкрытое хамство.

2. "Почему ты разбрасываешь вещи?!"

Да, такие претензии чаще предъявляют не мужчины, а женщины, но бывает и наоборот. Мужчины никак не могут понять: если разбрасывают вещи они — это плохое воспитание, а если женщины — это творческий беспорядок, нечто о внутренней свободе и порывах души. Женщины же, как мы знаем, не с Марса, а с Венеры — а там разбрасывание вещей считается свободой самовыражения.

3. "Смотри, какая симпатичная девушка пошла!"

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Эту фразу мужчинам думать и произносить вслух запрещено. Потому что если партнёр так думает, то, по мнению женщин, пусть идёт к этой красотке и с ней живёт! Это фатальная для мужчины ошибка, сказать так при своей даме, и возможность обрести былой мир в отношениях появится нескоро.

4. "На ней платье, как у тебя!"

"Если на вечеринке окажется, что у кого-то такое же платье, для любой женщины это катастрофа! И если вдруг мужчина вот так бесцеремонно обратит внимание на это сходство — это будет воспринято очень больно и в штыки", — подмечает эксперт.

5. "А вот моя мама лучше готовит"

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Как рассказывает Life.ru кандидат социологических наук, коуч, бизнес-тренер Александр Синютин, реакция любой женщины будет однозначной: пусть идёт кушать приготовленное домой к своей маме! Если у него мама лучше готовит, может, она ещё что-нибудь делает лучше?! Чтобы не доводить ситуацию до такой постановки вопроса, мужчинам стоит изначально ввести тотальный запрет на все подобные сравнения.

6. "Иди ко мне, моя жена!"

"Это обращение звучит хорошо только в одном случае — после свадьбы. Во всех других ситуациях, если пара живёт вместе, но официально брачный союз не зарегистрирован, подобное обращение от мужчины в адрес женщины выглядит как издевательство", — подчёркивает психолог. Говорить "моя жена" до свадьбы не просто недопустимо, это оскорбительно. Увы, некоторые мужчины этого не понимают. Они думают, что таким образом показывают, что девушка им важна. "Это не так! Так не работает. Если девушка важна — сделай ей предложение! Вот это мужской поступок. А называть женой до официального брака не стоит", — говорит эксперт.

7. "Мы обязательно когда-нибудь поженимся"

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