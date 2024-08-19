Как подготовить ребёнка к учёбе за 2 недели и не сойти с ума: советы психолога Психолог Мустафина: 14 дней хватит, чтобы привить первокласснику новый график 19 августа, 05:00 Двух недель должно хватить, чтобы привить будущему первокласснику новый график. Обложка © АГН "Москва", Кирилл Зыков

Первый класс — значимое событие в жизни ребёнка и родителей. Чтобы адаптироваться к школьной жизни, необходимо заранее обсудить с чадом несколько важных моментов. Доверительный и поддерживающий диалог поможет ребёнку эмоционально подготовиться к новому этапу. На что нужно обратить внимание сейчас, когда до 1 сентября остаются две недели, читателям Life.ru рассказала психолог сервиса по поиску специалистов "Профи" Эльнара Мустафина.

Распорядок дня

Акцентируйте внимание на том, что ребенка ждёт новый график дня и что привычная жизнь изменится. Для начала обсудите время, когда он будет просыпаться и ложиться спать. Аккуратно подчеркните, что это правило не поддаётся корректировке в учебные дни. Также расскажите о расписании школьных занятий и свободном времени, чтобы ребёнок понимал, когда у него будет возможность общаться с друзьями и отдыхать.

Первоклассник должен учиться ответственности и осознавать, что от дисциплины зависит его самочувствие и успеваемость в школе. Двух недель вполне хватит, чтобы постепенно ввести новый график. Это поможет легче адаптироваться к новому ритму жизни, избежать конфликтов и стресса в первые дни обучения. Эльнара Мустафина психолог

Коммуникация в новом коллективе

Обсудите, что важно проявлять уважение к учителям и одноклассникам, общаться вежливо и слушаться педагогов. Будущий школьник должен понимать, что доброжелательное отношение к другим детям создаёт дружелюбную и позитивную атмосферу в классе.

По словам собеседницы Life.ru, ребёнок может быть с чем-то не согласен, но он должен принимать чужое мнение, не нарушать личные границы, а также защищать свои. Это важные нормы общения, которые способствуют личному развитию и доверительным отношениям с друзьями. Обязательно расскажите, как мирно решать конфликты, и объясните, что при необходимости ребёнок может обращаться за помощью к взрослым.

Профилактика тревоги

Не бойтесь затронуть тему переживаний и стресса. Честно скажите, что чувство тревоги и волнения перед школой — это нормально. Поделитесь своим опытом и объясните, как с этим справиться. Вы можете вспомнить свои учебные годы или даже собеседования на работу.

"Скажите, что даже взрослые волнуются перед новым этапом. Это естественная реакция на важные жизненные события, которую можно преодолеть с помощью правильного настроя, моральной подготовки и поддержки со стороны близких. Не забудьте упомянуть, что вы всегда готовы поддержать и выслушать ребёнка, если у него возникнут проблемы или вопросы", — рекомендует собеседница Life.ru.

Доверительный диалог, по словам Мустафиной, помогает ребёнку чувствовать себя уверенно и подготовиться к ответственному событию. Поддержка и понимание со стороны родителей играют важную роль в этом процессе. Их вовлечённость и интерес к школьной жизни первоклассника станут залогом успешной адаптации и дальнейшего развития.

Авторы Ольга Годуненко