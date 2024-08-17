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17 августа, 08:00

Тест: Даже золотые медалисты не вспомнят, как пишутся эти 10 словарных слов

Вы чемпион по правописанию или заставляете Т9 выполнять всю грязную работу? В любом случае давайте проверим ваши навыки! Никаких словарей и автозамены — только знания, память и великий русский язык.

Орфография может показаться простой задачей — в конце концов, все изучают правописание с начальной школы. Но русский язык находит способ сбивать нас с толку словами, которые не следуют правилам. Непроизносимые буквы и двойные согласные — всегда есть что-то, что заставит усомниться даже гения филологии. Этот тест подбросит несколько финтов, заставив пересмотреть всё, что вы знали о правописании.

Каким бы ни был результат, даже лучшие из нас время от времени попадаются в ловушки из каверзных слов! Давайте проверим и другие ваши навыки: история или, может, память на лица? Только бывший отличник без ошибок узнает все эти 9 исторических личностей по одной фотографии. Пойдите ва-банк и узнайте, как у вас обстоят дела со всеми школьными предметами: тест из вопросов, которые знает каждый пятиклассник.

Тест: Эта вещь дешевле чашки кофе или стоит миллионы?
Тест: Эта вещь дешевле чашки кофе или стоит миллионы?
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Shutterstock / FOTODOM / Ahmet Misirligul

Александра Иванова
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