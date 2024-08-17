Тест: Даже золотые медалисты не вспомнят, как пишутся эти 10 словарных слов

Орфография может показаться простой задачей — в конце концов, все изучают правописание с начальной школы. Но русский язык находит способ сбивать нас с толку словами, которые не следуют правилам. Непроизносимые буквы и двойные согласные — всегда есть что-то, что заставит усомниться даже гения филологии. Этот тест подбросит несколько финтов, заставив пересмотреть всё, что вы знали о правописании.

Каким бы ни был результат, даже лучшие из нас время от времени попадаются в ловушки из каверзных слов! Давайте проверим и другие ваши навыки: история или, может, память на лица? Только бывший отличник без ошибок узнает все эти 9 исторических личностей по одной фотографии. Пойдите ва-банк и узнайте, как у вас обстоят дела со всеми школьными предметами: тест из вопросов, которые знает каждый пятиклассник.