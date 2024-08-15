Тест: Эта вещь дешевле чашки кофе или стоит миллионы?

Некоторые вещи выглядят так, будто были куплены на распродаже, а на деле стоят дороже, чем ваша арендная плата. В то же время предметы одежды без логотипа знаменитого бренда продаются за копейки — добро пожаловать в дикий мир современных цен! Сегодня становится всё сложнее судить о вещах, просто глядя на них: выяснение того, что дорого, а что дёшево, стало формой искусства. Проверьте свои инстинкты: у вас глаз миллионера или кошелёк заядлого экономщика?