Тест: Эта вещь дешевле чашки кофе или стоит миллионы?
Мы живём в странные времена, когда простая белая футболка может стоить дороже, чем квартира в центре Москвы, а роскошное колье с камнями будет доступнее билета в кино. А вы сможете отличить предметы роскоши от дешёвки?
Некоторые вещи выглядят так, будто были куплены на распродаже, а на деле стоят дороже, чем ваша арендная плата. В то же время предметы одежды без логотипа знаменитого бренда продаются за копейки — добро пожаловать в дикий мир современных цен! Сегодня становится всё сложнее судить о вещах, просто глядя на них: выяснение того, что дорого, а что дёшево, стало формой искусства. Проверьте свои инстинкты: у вас глаз миллионера или кошелёк заядлого экономщика?
Вы разбираетесь лишь в мире высококачественного и люксового или не боитесь испачкать руки за любимым делом? Перенеситесь из бутиков в лес и определите, какие грибы съедобные, а какие — отправят вас на тот свет, узнайте, есть ли у вас шансы выжить после тихой охоты! Продолжайте проверять свою интуицию — эти семь фильмов получили глупые названия в русском прокате. Слабо угадать какие?
Коллаж © Life.ru Фото © wildberries.ru, aliexpress.ru, tsum.ru