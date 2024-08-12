Тест: Слабо угадать тупые переводы названий 7 фильмов для русского проката

Когда фильмы пересекают границу, их названия часто претерпевают трансформацию, которая может быть как креативной, так и невероятно глупой. "Крепкий орешек" вовсе не про фундук или арахис, а "1+1" имеет мало общего с математикой. Русские переводчики обладают уникальным талантом — адаптировать кино так, чтобы придать ему совершенно новые смыслы. Сможете ли вы выяснить, какое название соответствует фильму, или запутаетесь в переводе? Давайте узнаем!

Несмотря на казусные примеры, даже самые странные и абсурдные названия не влияют на качество историй на экране. Убедитесь в этом сами и оцените семь фильмов-мелодрам, которые стоит посмотреть в 2024 году. Вы также можете поддаться ностальгии и пройти тест: угадайте фильм СССР по злодею — эти харизматичные антагонисты просто не могли не отложиться в памяти!