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9 августа, 09:00

Тест: Это серийный убийца или хороший парень — угадайте маньяка по фото

Внешность бывает обманчива: иногда за маской харизматичного парня скрывается монстр в человеческом обличье. Приготовьтесь проверить свои инстинкты и посмотреть, сможете ли вы заметить эту тонкую разницу по взгляду, чертам лица или очкам в особой черепаховой оправе.

На протяжении истории талантливые артисты и ужасающие маньяки захватывали воображение публики, хотя и по совершенно разным причинам. Некоторые убийцы для исполнения злодеяний пользовались своей приятной внешностью и харизмой, а после заключения под стражу даже обзаводились поклонницами. Сможете ли вы отличить привлекательного серийного преступника или поддадитесь чарам? Давайте проверим!

Думаете, истории про серийных убийц остались в прошлом, а среди ваших близких нет никого подозрительного? Попробуйте пройти тест: на сколько процентов ты психопат, — проверьте себя и друзей на наличие этих признаков. Если вы не преуспели в распознавании маньяков, может, испытаете себя в цитатах? Предлагаем наполниться мудростью от известного голливудского актёра — попробуйте отличить фразы Стэтхэма от слов Сократа.

Тест: Какой ты котик из мемов — ответь на 6 абсурдных вопросов, чтобы узнать
Тест: Какой ты котик из мемов — ответь на 6 абсурдных вопросов, чтобы узнать
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Freepik © Wikipedia, © ТАСС / Abaca Press

Александра Иванова
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