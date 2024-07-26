Тест: "Тут — это вам не там" — отличите цитаты Стэтхэма от слов Сократа

Сегодня, 26 июля, день рождения у главного героя многочисленных российских мемов о цитатах — Джейсона Стэтхэма. В своих интервью актёр боевиков не раз выдавал философские фразы, которые обретали популярность в Сети. Это породило волну шуток, где ему приписывают абсурдные юмористические тексты. Посоперничать со Стэтхэмом по уровню фейковой цитируемости может разве что Сократ — философский гигант Древней Греции. У двух героев разных эпох больше общего, чем вы думаете: иногда актёр звучит так, будто сошёл прямо с Агоры, а слова афинского мыслителя напоминают реплики из "Перевозчика". Можете ли вы определить, какие цитаты принадлежат Стэтхэму, а какие Сократу? Давай выясним!