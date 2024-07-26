Тест: "Тут — это вам не там" — отличите цитаты Стэтхэма от слов Сократа
Джейсон Стэтхэм и Сократ: две иконы, разделённые тысячелетиями, но объединённые лысиной и запоминающимися цитатами. Сможете ли вы определить, какие фразы принадлежат голливудскому актёру, а какие древнегреческому философу?
Сегодня, 26 июля, день рождения у главного героя многочисленных российских мемов о цитатах — Джейсона Стэтхэма. В своих интервью актёр боевиков не раз выдавал философские фразы, которые обретали популярность в Сети. Это породило волну шуток, где ему приписывают абсурдные юмористические тексты. Посоперничать со Стэтхэмом по уровню фейковой цитируемости может разве что Сократ — философский гигант Древней Греции. У двух героев разных эпох больше общего, чем вы думаете: иногда актёр звучит так, будто сошёл прямо с Агоры, а слова афинского мыслителя напоминают реплики из "Перевозчика". Можете ли вы определить, какие цитаты принадлежат Стэтхэму, а какие Сократу? Давай выясним!
Философский гений Древней Греции и современный герой боевиков, их объединяет удивительное умение создавать строки, которые вызывают глубокий отклик. Эти двое — один из тысячи примеров гармоничного сочетания противоположностей. Попробуйте пройти аналогичный тест: отличите фразы генсека ЦК КПСС Хрущёва от реплик из боевиков, при близком рассмотрении у них много общего!
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