Топ-5 самых дорогих свадеб XXI века, от которых у вас глаза на лоб полезут

Когда речь идёт о свадьбах, некоторые люди готовы тратить миллионы, чтобы их день стал самым незабываемым. Давайте посмотрим на пять самых дорогих и роскошных свадеб знаменитостей XXI века, которые поразят вас своим размахом и затратами.

5. Ким Кардашьян и Крис Хамфрис (2011) — $10 млн

Свадьбы, которые оставили след в истории: Ким Кардашьян. Фото © Getty Images / Kevin Winter

Начнём со "скромных". Ким Кардашьян и баскетболист Крис Хамфрис в 2011 году устроили свадьбу, которая должна была поразить воображение американского бомонда. Свадебное кольцо с бриллиантом в 20,5 карата и шатёр, украшенный тысячами африканских роз в хрустальных вазах Baccarat, стали символами этого роскошного торжества.

Брачные торжества стоимостью в миллионы. Фото © Getty Images / Mark Thompson

Гостям был предложен строгий дресс-код: только чёрные или белые наряды. И всё это ради того, чтобы свадьба Ким стала самой обсуждаемой в мире. И хотя их брак продлился недолго, само торжество останется в истории как одно из самых дорогих и роскошных.

4. Андрей Мельниченко и Александра Николич (2005) — $30 млн

Эти свадьбы поражают своим размахом: Андрей Мельниченко и Александра Николич. Фото © VK / Aleksandra Melnichenko / Александра Мельниченко

Российский олигарх Андрей Мельниченко и обладательница титула "Мисс Югославия" Александра Николич устроили свадьбу мечты в 2005 году на Лазурном Берегу Франции. Для венчания была перевезена целая часовня из Подмосковья, и гости могли наслаждаться выступлениями Кристины Агилеры и Уитни Хьюстон, которых доставили на частных самолётах.

Самые дорогие свадьбы в истории. Фото © VK / Aleksandra Melnichenko / Александра Мельниченко

На свадьбе также выступали Хулио и Энрике Иглесиас, а угощение готовил знаменитый французский шеф-повар Ален Дюкасс. Кто бы мог подумать, что венчание можно сделать ещё более грандиозным?

3. Принц Уильям и Кейт Миддлтон (2011) — $34 млн

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото © Getty Images / Anwar Hussein

Королевская свадьба — это всегда зрелище. Но когда речь идёт о будущем наследнике британского престола и его подруге по университету, то это нечто особенное. Вся Великобритания (и не только) следила за церемонией в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

Роскошь и блеск: топ дорогих свадеб знаменитостей. Фото © Getty Images / WPA Pool

Кейт Миддлтон была одета в платье от Александра Маккуина, и этот выбор только подчеркнул весь размах мероприятия. Миллионы зрителей по всему миру наблюдали за церемонией. И хотя многие британцы были недовольны тем, что часть расходов шла из государственного бюджета, королевская семья не скупилась на цветы, угощения и охрану для двух тысяч гостей. Ну что ж, не каждый день выходишь замуж за принца!

2. Ваниша Миттал и Амит Бхатия (2005) — $60 млн

Миллионы на свадьбу: самые дорогие торжества в мире звёзд. Фото © Getty Images / David M. Benett

Когда дочь индийского магната Лакшми Миттала выходит замуж, ожидать можно только самого грандиозного. Ваниша Миттал и банкир Амит Бхатия устроили недельные торжества в Париже в 2005 году. Примерно тысяча гостей, получивших приглашения в серебряных шкатулках, были доставлены на частных самолётах.

Свадьбы, которые шокировали мир: Ваниша Миттал и Амит Бхатия. Фото © Monetyinfo.ru

Свадебные мероприятия включали прогулки по закрытому саду Тюильри, грандиозный салют и выступление Кайли Миноуг. И всё это с шампанским и икрой, конечно. Кто бы мог устоять перед таким шикарным праздником?

1. Анант Амбани и Радхика Мерчант (2024) — $600 млн

Самые дорогие свадьбы XXI века. Фото © Getty Images / SOPA Images

Если вы думаете, что ваша свадьба была дорогой, просто представьте себе праздник, который длится несколько месяцев! Свадьба Ананта Амбани, сына богатейшего человека Азии, и Радхики Мерчант стала событием года в Индии несколько недель назад. Прекрасный Jio World Convention Centre и семейный дом Амбани — 27-этажная Антилия в Мумбае — превратились в место, где каждый уголок источал роскошь.

Топ-5 самых роскошных свадеб: Анант Амбани и Радхика Мерчант. Фото © Getty Images / industan Times

Звёзды мировой величины, такие как Рианна и Джастин Бибер, выступали на предварительных мероприятиях. Но кульминацией стало трёхдневное торжество, на которое пришли политики, звёзды Болливуда и бизнесмены со всего мира. Среди гостей можно было увидеть Ким и Хлои Кардашьян, Джона Сину и даже Майка Тайсона. Место проведения свадьбы было украшено гигантскими декорациями и 100 тысячами живых цветов. Кто бы мог подумать, что свадьба может быть настолько насыщенной?