Что нельзя делать в День архангела Гавриила, чтобы не разочаровать вестника радости 26 июля православные христиане празднуют Собор архангела Гавриила — день, когда молитвы имеют особую силу, а соблюдение традиций и запретов помогает привлечь благословение и защиту. Life.ru рассказывает, как провести этот день правильно. 25 июля, 21:06 Собор архангела Гавриила 2024: традиции и запреты на 26 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vuk Kostic

Каждый год 26 июля православные христиане отмечают важный праздник — Собор архангела Гавриила. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и имеет множество традиций, которым следуют веками. Давайте узнаем, откуда берёт свои корни этот праздник, какие обычаи с ним связаны и что можно и нельзя делать в этот особенный день.

Собор архангела Гавриила 26 июля: История праздника

Собор архангела Гавриила: История праздника. Фото © Azbyka.ru

Архангел Гавриил известен как один из самых почитаемых ангелов в христианской традиции. Он является вестником Божиим, принесшим Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. Праздник Собор архангела Гавриила установлен в честь его благих дел и огромной роли в божественном замысле. Церковь вспоминает его явления и чудеса, через которые он помогает людям на протяжении веков.

Из Священного Писания Ветхого и Нового Завета мы узнаём, как много радостных вестей сообщил Он тем, к кому являлся, и через эти явления всему миру. Благовещение Пресвятой Богородице, весть о рождении святого Иоанна Крестителя, весть о Воскресении Христовом жёнам-мироносицам и много других радостных вестей было сообщено именно им. Михаил Проходцев Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей

Как рассказывает Life.ru настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей Михаил Проходцев, архангел Гавриил — один из семи высших ангелов, предстоящих престолу Божию и находящихся на вершине ангельской иерархии. Он наравне с чиноначальником высших сил архангелом Михаилом носит почётное звание архистратига.

Традиции Собора архангела Гавриила

Традиции и обычаи Собора архангела Гавриила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TsElena

Традиции этого дня уходят корнями в глубокую древность. В церквях проходят торжественные богослужения, где верующие молятся перед иконами архангела Гавриила, прося его о защите и благословении.

Архистратигу Гавриилу молятся о том, чтобы он направил стопы человека от злых дел, укрепил веру, оградил от искушения и всегда был помощником на пути ко Христу. В общем, архангел Гавриил — добрый помощник для каждого христианина на пути к святости. Михаил Проходцев Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей

Считается, что молитвы, произнесённые в этот день, имеют особую силу и могут принести исцеление и мир в дом.

Что можно делать в День архангела Гавриила 26 июля

Что можно делать в Собор архангела Гавриила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vasyl Rohan

В этот день верующие стараются посвятить время духовным делам. Разбираем, что именно можно делать: Посетить храм: Участвуйте в богослужении и молитесь перед иконой архангела Гавриила. Зажечь свечу: Зажгите свечу у иконы архангела и принесите её домой. Считается, что такая свеча будет защищать ваш дом. Собирать травы и цветы: Собирайте полевые цветы и травы, которые затем можно использовать в лечебных целях и обрядах.

Что нельзя делать в православный праздник 26 июля

Что нельзя делать в День архангела Гавриила 26 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день есть и свои запреты. Вот главные из них: Находиться в тени деревьев и кустарников. Считается, что архангел Гавриил снимает тень с деревьев. Купаться в водоёмах. Избегайте купания в реках, озёрах и морях, так как вода может быть опасной. Запускать воздушные шары. Архангел Гавриил — покровитель авиации, и запуск шаров может быть воспринят как нарушение святого дня. Резать деревья и сажать цветы. Эти действия считаются неблагоприятными, так как всё растущее будет упадочным. Выбрасывать крошки со стола и обижать животных. Считается, что такое поведение 26 июля грозит болезнями. Пересчитывать отложенные деньги. Следует воздержаться, чтобы избежать возможных проблем с финансами.

Собор архангела Гавриила: Приметы на 26 июля

Приметы на праздник архангела Гавриила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SeagullNady

Погода: Сухая погода — к тёплой осени.



Дождливая погода — к плохому урожаю.



Тёмные тучи на небе — к перемене погоды.



Западный или северо-западный ветер во время грозы — дождь скоро закончится. Поведение животных: Грачи собираются в стаи — скоро осень.



Пчёлы с утра на лугу — весь день будет солнечным.



Утки крякают во время дождя — скоро распогодится.



Рыба бьёт хвостом — к хорошей погоде.

Молитва архангелу Гавриилу

Молитва архангелу Гавриилу на 26 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Молитва к архангелу Гавриилу — это способ попросить о божественном руководстве и защите. Вот одна из таких молитв: "О великий архангел Гавриил, вестник Божий, помоги мне в трудные минуты жизни, направь мои шаги к свету и истине, укрепи мою веру и даруй мне силы преодолеть все испытания. Аминь".

Собор архангела Гавриила — это день, когда каждый может ощутить присутствие ангела-хранителя рядом. Следуя традициям и запретам, мы можем привлечь в свою жизнь благословение и защиту. Пусть этот день будет наполнен светом, миром и добрыми делами.

Авторы Сергей Трофимов