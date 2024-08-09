День святого целителя Пантелеимона: почему молиться за здравие нужно именно 9 августа 9 августа православные христиане отмечают день памяти святого великомученика Пантелеимона — покровителя врачей и целителя больных. Life.ru рассказывает о жизни этого святого, традициях праздника и запретах, связанных с этим днём. 8 августа, 21:06 Покровитель врачей и целитель больных: о чём молятся святому Пантелеимону 9 августа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BobrinSKY

Каждый год 9 августа православные христиане по всему миру чтят память святого великомученика Пантелеимона, который прославился своими исцеляющими способностями и великой верой. Его образ символизирует надежду и помощь для всех больных и нуждающихся. Но почему именно этот день выбран для его почитания и какие традиции связаны с церковным праздником 9 августа?

Покровитель врачей Пантелеимон: История жизни святого

День памяти святого Пантелеимона 2024: история и традиции праздника 9 августа. Фото © Azbyka

Святой великомученик Пантелеимон родился в Никомидии в III веке, в период гонений на христиан. Его имя при рождении было Пантолеон, что означает "лев во всём". Его мать была тайной христианкой и воспитала сына в праведности, но рано умерла, оставив дитя на воспитание отцу-язычнику. Пантолеон обучался врачеванию у лучшего лекаря города и быстро превзошёл своего учителя.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон — один из самых известных святых Православной церкви. Не только русской, но и всей полноты православия. Поскольку, хоть цель жизни человека — подготовка к жизни вечной, но всё равно не хочется прожить её в болезнях. Владислав Береговой Священник Русской православной церкви

О его таланте узнал император, и Пантолеон стал известен как искусный врач, который безвозмездно лечил бедных и нуждающихся. Позже он принял христианство и был крещён с именем Пантелеимон, что означает "всемилостивый". Он продолжил свою миссию помощи, раздавая своё наследство бедным и посещая узников. За свою веру и чудеса исцеления он подвергся мучениям и был казнён в 305 году.

Почему молятся за здравие именно 9 августа

Святой Пантелеимон — покровитель врачей: как отмечают день 9 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

День памяти великомученика Пантелеимона был установлен на 9 августа, так как это день его мученической смерти. Этот праздник символизирует победу веры и милосердия над злом и жестокостью. "Святой Пантелеимон почитается как покровитель всех врачей и целителей, молитвами у него верующие просят исцеления от болезней и раны", — поделился в разговоре с Life.ru священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

О чём молятся Пантелеимону и как это правильно делать

Чей покровитель святой великомученик Пантелеимон и как ему молиться 9 августа. Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной церкви как покровитель врачей и целитель больных. Молитвы к нему направлены на получение помощи в исцелении как физических, так и душевных недугов. Вот о чём можно молиться великомученику, и это не будет ошибкой.

Исцеление от болезней. Верующие просят святого о помощи в излечении от различных телесных недугов, начиная от лёгких болезней и заканчивая серьёзными хроническими состояниями. Душевное здоровье. Молитвы направлены на обретение душевного мира и избавление от психологических и эмоциональных проблем. Помощь врачам. Родственники врачей и сами медики обращаются к святому с просьбами о покровительстве и помощи в их трудной работе. Избавление от бесплодия. Женщины молятся Пантелеимону о помощи в обретении материнства и избавлении от проблем с бесплодием. Защита воинов. Военные и их близкие просят святого о защите в боевых действиях и сохранении жизни.

Мы не делим святых по специализации, но обычно тот святой, который чем-то помогал людям при своей земной жизни, особо преуспевает в этой помощи людям, находясь в Царстве Божием. Святой великомученик и целитель Пантелеимон — тот, кто имеет особое дерзновение предстоять перед Богом с молитвами о нашем душевном и телесном здравии. Владислав Береговой Священник Русской православной церкви

Что можно делать в день покровителя врачей Пантелеимона

День памяти великомученика Пантелеимона 9 августа 2024: советы и традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

В этот день верующие стараются следовать определённым традициям и совершать действия, которые принесут им и их близким здоровье и благополучие. Посещение храма . Люди идут в церковь, чтобы помолиться святому о здоровье и избавлении от болезней.

. Люди идут в церковь, чтобы помолиться святому о здоровье и избавлении от болезней. Водные процедуры . Этот день особенно благоприятен для купания и начала лечения. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами.

. Этот день особенно благоприятен для купания и начала лечения. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Сбор трав . Многие отправляются в леса и поля за травами, веря в их особую силу.

. Многие отправляются в леса и поля за травами, веря в их особую силу. Капустные блюда. Принято угощать близких и нуждающихся капустными блюдами, чтобы укрепить здоровье и привлечь удачу.

Весь мир притекает к нему в молитвах, чтобы получить исцеление от своих душевных и физических недугов. Как говорится, к пустому колодцу люди не ходят за водой. Вот так и здесь. Огромное почитание святого великомученика и наличие его икон в каждом храме говорит о том, что наши молитвы к нему не бесплодны. Владислав Береговой Священник Русской православной церкви

Что нельзя делать в день целителя Пантелеимона

Что нельзя делать в день памяти святого Пантелеимона 9 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Существуют определённые запреты, которых следует придерживаться, чтобы избежать неприятностей и неудач. Работа в поле . Нельзя работать в поле, так как считается, что человека может убить молния, а урожай — сгореть.

. Нельзя работать в поле, так как считается, что человека может убить молния, а урожай — сгореть. Ношение и заготовка сена . Запрещено носить и заготавливать сено, чтобы избежать гнева святого.

. Запрещено носить и заготавливать сено, чтобы избежать гнева святого. Выпекание хлеба . В этот день нельзя печь хлеб, так как это считается грехом.

. В этот день нельзя печь хлеб, так как это считается грехом. Безразличие к чужому горю. Нельзя быть безразличным к чужому горю. Помощь ближнему в этот день привлекает удачу.

Приметы на день 9 августа

Приметы и обычаи на праздник святого Пантелеимона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtLovePhoto

Приметы помогают предсказать погоду и другие события, связанные с этим днём. Радуга в небе . Если в небе радуга — будет облачная погода.

. Если в небе радуга — будет облачная погода. Муравьи заделывают ходы . Если муравьи заделывают ходы в муравейник — будет сильный дождь.

. Если муравьи заделывают ходы в муравейник — будет сильный дождь. Кузнечики прыгают и стрекочут. Если на праздник кузнечики прыгают и стрекочут — будет сухая и ясная погода.

День памяти великомученика Пантелеимона — это не только религиозный праздник, но и день, когда люди вспоминают о важности милосердия, помощи ближнему и заботы о своём здоровье. Следуя традициям и соблюдая запреты этого дня, каждый может привлечь в свою жизнь благополучие и защиту святого целителя.