Тест: Какой ты котик из мемов — ответь на 6 абсурдных вопросов, чтобы узнать
Усатики покорили Интернет своими весёлыми выходками, вовремя зафиксированными на камеру. Ворчливые взгляды, глупые ухмылки и нелепые движения — среди этого разнообразия есть кот, который идеально соответствует вашей личности.
Сегодня, 8 августа, отмечают Международный день котиков. С начала появления мемов эти пушистики быстро стали властителями Интернета. Уникальные гримасы и странное поведение делают их звёздами социальных сетей, обеспечивая нам бесконечное веселье. У каждого мем-кота есть особая энергетика, которая находит отклик у людей по всему миру, пришло время выяснить, с кем из этих забавных хвостатых у вас особая связь!
Эти мордочки из Интернета стали символами наших ежедневных трудностей и побед. Смотрите также 10 очаровательных кадров с новорождёнными котятами, которые гарантированно вызовут улыбку на вашем лице. А эта статья будет полезна не только кошатникам: топ-5 самых нездоровых пород собак — с ними готовьтесь бегать по ветеринарам.
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