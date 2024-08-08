Тест: Какой ты котик из мемов — ответь на 6 абсурдных вопросов, чтобы узнать

Сегодня, 8 августа, отмечают Международный день котиков. С начала появления мемов эти пушистики быстро стали властителями Интернета. Уникальные гримасы и странное поведение делают их звёздами социальных сетей, обеспечивая нам бесконечное веселье. У каждого мем-кота есть особая энергетика, которая находит отклик у людей по всему миру, пришло время выяснить, с кем из этих забавных хвостатых у вас особая связь!