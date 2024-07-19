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19 июля, 16:00

Тест: На сколько процентов ты психопат? 7 неожиданных признаков расстройства

Иногда признаки психопатии могут быть удивительно тонкими и неожиданными. Может, вы легко очаровываете окружающих или гордитесь большим количеством романов? Проверьте себя и друзей на наличие этих распространённых черт, присущих психопатам!

Психопатия — это сложное расстройство личности, характеризующееся стойким антисоциальным поведением, нарушением эмпатии, а также бесстрашием. Хотя большинство из нас далеки от того, чтобы быть настоящими психопатами, определённые черты могут в той или иной степени присутствовать у многих людей. Мы проведём вас через некоторые неожиданные признаки этого расстройства, основанные на научных исследованиях, и откроем для каждого что-то новое. Но не волнуйтесь, смирительная рубашка не выскочит из монитора, этот тест — всего лишь юмористический способ узнать, в какой части спектра вы можете находиться.

Независимо от того, набрали вы низкий или высокий балл, всегда полезно осознавать себя и стремиться к балансу личностных качеств! Не забывайте, что даже полностью психически здоровые люди могут оказаться подлецами и предателями. Читайте 10 правдивых признаков, что человек только притворяется добряком, чтобы обезопасить себя от ножа в спину.

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Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Ralf Liebhold

Александра Иванова
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