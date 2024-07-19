Тест: На сколько процентов ты психопат? 7 неожиданных признаков расстройства

Психопатия — это сложное расстройство личности, характеризующееся стойким антисоциальным поведением, нарушением эмпатии, а также бесстрашием. Хотя большинство из нас далеки от того, чтобы быть настоящими психопатами, определённые черты могут в той или иной степени присутствовать у многих людей. Мы проведём вас через некоторые неожиданные признаки этого расстройства, основанные на научных исследованиях, и откроем для каждого что-то новое. Но не волнуйтесь, смирительная рубашка не выскочит из монитора, этот тест — всего лишь юмористический способ узнать, в какой части спектра вы можете находиться.