Тест: Ответьте на 8 вопросов и узнайте, почему вас ненавидят
Как бы ни хотелось, невозможно нравиться абсолютно всем — обязательно найдётся хейтер, затаивший обиду (а возможно, и не один). Давайте узнаем, что делает вас небольшим злодеем в чьей-то истории!
У каждого есть тот самый знакомый, который сводит с ума одним присутствием и бесит. А если этот приятель — вы? Будь то привычки или надоедливые причуды, а может, это постоянные розыгрыши, которые заходят слишком далеко. В каждом есть то, что действительно может вывести из себя. Этот весёлый и беззаботный тест раскроет возможные причины, по которым другие могут считать вас немного... раздражающим.
Порой, вместо того чтобы менять себя, нужно смириться с тем фактом, что на любую особенность найдётся недоброжелатель. Главное, не опускаться до их уровня, ведь плохие мысли о себе и других людях — одно из 5 действий, которые портят ауру. А если всё же хотите обновиться и избавиться от надоедливых черт, читайте про привычки, из-за которых на работе об вас вытирают ноги, потому что считают "лохом".