Тест: Ответьте на 8 вопросов и узнайте, почему вас ненавидят

У каждого есть тот самый знакомый, который сводит с ума одним присутствием и бесит. А если этот приятель — вы? Будь то привычки или надоедливые причуды, а может, это постоянные розыгрыши, которые заходят слишком далеко. В каждом есть то, что действительно может вывести из себя. Этот весёлый и беззаботный тест раскроет возможные причины, по которым другие могут считать вас немного... раздражающим.