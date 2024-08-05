5 привычек, из-за которых на работе об вас вытирают ноги, ведь считают "лохом"

Порой кажется, что офис — это арена, где каждый борется за место под солнцем. Однако некоторые неосознанно превращают себя в "лохов", о которых вытирают ноги. Давайте разберёмся, какие привычки вас выдают и как их искоренить, чтобы перестать быть рабочим козлом отпущения.

1. Извинения на каждом шагу

Почему коллеги считают вас "лохом". Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы из тех, кто постоянно извиняется даже за то, что погода плохая, пора остановиться. Излишние попытки попросить прощения показывают неуверенность и слабость. Коллеги могут начать считать вас человеком без позиции, готовым подстраиваться под всех. В следующий раз, когда захотите извиниться, подумайте — действительно ли это необходимо? Лучше покажите свою уверенность, объяснив свои действия или поблагодарив за конструктивную критику.

2. Перекладывание ответственности

Фраза "это не моя работа" — флаг, которым вы сигналите: "Я боюсь брать на себя ответственность". Никто не любит таких сотрудников. Будьте тем, кто готов помочь и взять на себя новую задачу, даже если это выходит за рамки прямых обязанностей. Готовность к ответственности демонстрирует вашу зрелость и профессионализм, а неукоснительное следование должностным инструкциям — отсутствие инициативы и гибкости.

3. Постоянные оправдания

Привычки, из-за которых вас не уважают на работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Нет ничего хуже, чем сотрудник, который находит оправдания своим промахам, вместо того чтобы признать их и исправить. Оправдания — это слабость. Они говорят о том, что вы не готовы учиться и развиваться. Признайте ошибку и предложите пути её исправления. Это покажет, что вы не боитесь брать на себя ответственность и стремитесь к росту.

4. Игнорирование корпоративной культуры

В каждом офисе свои неписаные правила. Если их игнорировать, готовьтесь к тому, что коллеги начнут избегать вас. Например, если в компании принято носить деловую одежду, а вы приходите в рваных джинсах, это явно не добавит вам очков. Уважайте корпоративные нормы — это покажет уважение к коллегам и желание быть частью команды.

5. Отсутствие инициативы

Как не стать козлом отпущения на работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы сидите тихо как мышка и ждёте, пока кто-то другой предложит идею или примет решение, не удивляйтесь, что вас не замечают. Отсутствие инициативы делает работника незаметным и незначительным. Пробуйте предлагать свои идеи, даже если они кажутся вам незначительными. Инициатива — ключ к тому, чтобы вас заметили и начали ценить.

Как перестать быть "лохом" на работе?

Избегайте этих ошибок, чтобы заслужить уважение коллег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem