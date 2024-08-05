День Почаевской иконы Божией Матери: что важно делать христианам 5 августа

Праздник Почаевской иконы Божией Матери отмечается в память о чудесном спасении Почаевского монастыря от турецкого вторжения в 1675 году. Икона была создана в 1559 году и стала объектом поклонения и уважения для христиан. Этот день является важным событием в православном календаре и символизирует веру и надежду на защиту и помощь свыше.

Как отмечают праздник Почаевской иконы Божией Матери 5 августа

Традиции праздника Почаевской иконы Божией Матери: в этот день верующим рекомендуется прийти в храм и помолиться перед иконой Богородицы. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

В этот день верующие собираются в церквях для молитвы, пения и чтения священных текстов. Особое внимание уделяется иконе, которая считается источником чудес и благословений. Верующие приносят цветы и свечи к иконе, прося молитвенную помощь и заступничество перед Богом.

История Почаевской иконы

Почаевская икона Божией Матери спасла монастырь от нашествия турков в 1675 году. Фото © Youtube / Семиречье

Почаевская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон в православной церкви. Её история уходит корнями в далёкое прошлое, в XVII век. По легенде, икона была написана святым Лукаревым монахом на горе Афон во время молитвенного восхождения. Позже икона была принесена в Почаевский монастырь на территории современной Украины. В 1675 году икона стала свидетелем чуда, когда во время нашествия турецкого войска на монастырь она явила "небесное войско", которое помогло отбиться от чужаков. Это событие привело к победе православных над турками и стало символом защиты веры. С тех пор Почаевская икона Божией матери привлекает множество паломников и верующих и считается источником чудес и исцелений. Ежегодно на месте её хранения проходят крупные религиозные праздники и паломничества.

О чём молиться перед Почаевской иконой Божией Матери

Молитвы Почаевской иконе Божией Матери: у этой иконы просят о здравии, благополучии и защите. Фото © Life.ru

Верующие молятся перед этой иконой с просьбами о заступничестве и помощи в различных жизненных обстоятельствах. Особенно часто обращаются к иконе с молитвами о здравии, благополучии, прощении грехов, защите от бед и болезней, а также о мире и благополучии для своих близких. Молитвы перед Почаевской иконой Божией Матери могут быть как общими, так и индивидуальными, в зависимости от потребностей и веры каждого человека. Важно отметить, что молитва несёт в себе духовную силу и помогает верующему обрести утешение, надежду и внутренний покой.

Что нельзя делать в церковный праздник 5 августа

Что нельзя делать 5 августа — православным верующим запрещается пить алкоголь и устраивать шумные мероприятия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

В церковные праздники существует ряд запретов и ограничений, которых придерживаются верующие. Например, во время поста и в некоторые церковные праздники запрещается употребление мяса и алкоголя. Также не рекомендуется участвовать в развлекательных мероприятиях, проводить шумные праздничные гуляния или заниматься делами, несовместимыми с духовной практикой.