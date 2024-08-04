Пятна тревоги: 5 признаков смертельной опасности в вашем доме

Дом — это наше убежище, но даже здесь могут скрываться опасности. Некоторые пятна на стенах и потолках могут указывать на серьёзные проблемы, требующие незамедлительного вмешательства. Рассмотрим, какие пятна должны насторожить вас и что делать, если вы их обнаружили.

1. Жёлтые или коричневые пятна на потолке и стенах

Как распознать опасные пятна в вашем доме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fevziie

Такие пятна часто появляются из-за протечек воды. Это не только раздражает глаз, но и может быть началом большой проблемы. Вода, проникающая через перекрытия, в силах вызвать повреждение электрической проводки, что грозит коротким замыканием и пожаром. Если вы заметили подобные пятна, проверьте всю водопроводную систему и обратитесь к специалисту, чтобы устранить источник утечки.

2. Чёрные пятна и полосы на стенах

Если на стенах появились чёрные пятна, это может быть сажа или плесень. Сажа обычно образуется из-за неполного сгорания топлива в каминах или из-за свечей. Но в современных квартирах, конечно, скорее всего, окажется плесень. Которая, кстати, опасна для дыхательной системы, поэтому важно её как можно скорее удалить. Используйте антисептики и обеспечьте хорошую вентиляцию.

3. Ржавчина на трубах и вокруг них

Что делать, если в доме появились странные пятна? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Milje Ivan

Обнаружив ржавые пятна на трубах, не медлите. Это знак коррозии, которая может привести к протечкам и даже к разрушению металла. Особенно опасны такие пятна вблизи водонагревателей и газовых колонок. При первых признаках ржавчины вызовите сантехника для оценки ситуации и замены повреждённых участков.

4. Чёрные или серые полосы на стенах возле электрических розеток

Эти полосы могут быть признаком проблем с электропроводкой. Неправильное заземление, повреждённые провода или перегрузка сети — всё это может привести к короткому замыканию и пожару. Если вы заметили такие пятна, немедленно вызовите электрика для проведения профессиональной проверки и устранения неисправностей.

5. Белые кристаллические отложения на стенах

Пятна в доме: когда стоит забить тревогу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / IamTK

Эти отложения, также известные как высолы, появляются из-за избытка влаги в стенах. Они не только портят внешний вид, но и сигнализируют о проблемах с гидроизоляцией. Чтобы избавиться от высолов, устраните источник влаги и обработайте поверхность специальными средствами. Проверьте, не повреждена ли гидроизоляция дома.