7 причин, почему британцы ненавидят Меган Маркл: правда в день её рождения

Сегодня Меган Маркл отмечает день рождения, но британцы явно не спешат поздравлять герцогиню Сассекскую с праздником. За годы её присутствия в королевской семье у подданных накопилось немало причин для недовольства. Давайте разберёмся, что именно вызывает раздражение у британской общественности и почему Меган Маркл стала такой спорной фигурой.

Причина 1. Разрушение королевских традиций

Почему британцы ненавидят Меган Маркл. Фото © ТАСС / IMAGO / Paul Marriott

Британия — страна, где каждое поколение воспитывается на уважении к традициям, особенно королевским. Когда Меган появилась в жизни принца Гарри, она сразу показала, что не собирается следовать всем правилам. Свадебное платье, не укладывающееся в рамки строгого этикета, яркие и смелые решения, несоответствующие классическим ожиданиям, — всё это стало символом нежелания герцогини Сассекской вписываться в устоявшийся порядок. Для британцев, ценящих устойчивость и постоянство, такой подход выглядел как вызов всему, что они привыкли уважать.

Причина 2. Сор из избы

Британцы любят своих монархов, но ещё больше они ценят умение сохранять семейные тайны за закрытыми дверями. Меган же пошла на откровенность, которая многим показалась неприемлемой. Обсуждение личных разногласий с членами королевской семьи, особенно после переезда в США, вызвало волну недовольства. Британцы не привыкли видеть своих королевских особ на обложках журналов с громкими заголовками о семейных драмах.

Причина 3. Чрезмерное внимание к своей персоне

7 причин нелюбви британцев к Меган Маркл, герцогине Сассекской. Фото © ТАСС / Utrecht Robin / ABACAPRESS.COM

Меган и Гарри привлекли к себе внимание всего мира. Однако когда пара решила оставить королевские обязанности и переехать за океан, то это воспринималось как попытка уйти от ответственности. Восприятие было таково, что, оставаясь в центре внимания, они отказались от службы и привилегий, предоставляемых монархией. Британцы, привыкшие к сдержанности и бескорыстному служению, увидели в этом поступке эгоизм.

Причина 4. Двойные стандарты

Когда герцогиня Сассекская начала говорить о своих взглядах на экологию и социальную справедливость, многие поддержали её. Но потом выяснилось, что, говоря о защите окружающей среды, Меган и Гарри используют частные самолёты для перелётов. Это вызвало сильное возмущение среди британцев, которые не терпят лицемерия и двойных стандартов. Для них это выглядело как ещё один пример разрыва между словом и делом.

Причина 5. Голливудское прошлое

Ненависть к Меган Маркл: главные причины. Кадр из сериала "Форс-мажоры", режиссёр Майкл Смит и др., сценарист Аарон Корш и др. / Kinopoisk

Бывшая актриса, звезда сериала, привыкшая к славе и вниманию, — всё это не укладывалось в традиционные представления о королевских особах. Британцы с трудом воспринимали её в роли герцогини Сассекской. Многим казалось, что интересы Меган лежат больше в сфере шоу-бизнеса, чем в служении стране. Это вызвало недоверие и скептицизм у публики.

Причина 6. Переезд и отчуждение

Когда Гарри и Меган решили начать новую жизнь в США, британцы почувствовали себя преданными. Переезд выглядел как отказ от своих корней и обязанностей. Это вызвало у многих ощущение, что они потеряли ещё одну часть своей национальной идентичности. Особенно неприятным стало осознание того, что пара продолжает пользоваться королевскими титулами и связями, находясь за океаном.

Причина 7. Роль жертвы

Британцы против Меган Маркл: в чём проблема герцогини Сассекской. Фото © ТАСС / ZUMA

Меган и Гарри неоднократно говорили, как им было сложно в королевской семье. Но британцы увидели в этом жалобы на привилегированную жизнь, которая большинству из них недоступна. Многие восприняли их слова как попытку вызвать жалость и внимание, что противоречит британской сдержанности и умению стойко переносить трудности.