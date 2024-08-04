Может остаться без ноги: Врачи готовят Эдварда Била к переливанию крови

Блогер Эдвард Бил стал чувствовать себя заметно хуже, у него началось заражение крови, пишет SHOT , ссылаясь на адвоката интернет-звезды. Существует угроза ампутации его левой ноги.

По информации друзей блогера, врачи готовят его к переливанию крови. На фоне непроходящей инфекции у Била поднялась температура. У врачей не получилось остановить нагноение раны на ноги из-за сильного заражения тканей.

Напомним, Била доставили в больницу 31 июля в гнойное отделение одной из больниц столицы. В клинике ему провели дополнительное обследование. До помещения в спецприёмник у блогера диагностировали открытый перелом костей левой ноги, который он получил во время езды на самокате. Пранкеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу.