Пранкер Эдвард Бил выдумал "самокатный патруль" и теперь может поплатиться
Парнкеру Эдварду Билу грозит штраф из-за ролика в полицейской форме
Блогер Эдуард Биль (псевдоним — Эдвард Бил). Обложка © ТАСС/
Пранкер Эдвард Бил может схлопотать штраф за незаконное ношение полицейской формы: всё из-за видеоролика о несуществующей "самокатной патрульной службе", сообщает SHOT.
Парнкеру Эдварду Билу грозит штраф из-за ролика в полицейской форме. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, пранкер где-то раздобыл полицейскую форму, написал на ней "самокатная патрульная служба" и отправился в поездку по подмосковному Одинцово. Там его и заметили подписчики.
Однако шутку не оценили в полиции: правоохранители уже проводят проверку. Как стало известно SHOT, Биллу может грозить штраф за незаконное ношение формы — до 1,5 тысячи рублей.
Пранкер стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. Так, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позже Била приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году пранкер вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.