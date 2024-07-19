Пранкер Эдвард Бил выдумал "самокатный патруль" и теперь может поплатиться

Пранкер Эдвард Бил может схлопотать штраф за незаконное ношение полицейской формы: всё из-за видеоролика о несуществующей "самокатной патрульной службе", сообщает SHOT.

Парнкеру Эдварду Билу грозит штраф из-за ролика в полицейской форме. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, пранкер где-то раздобыл полицейскую форму, написал на ней "самокатная патрульная служба" и отправился в поездку по подмосковному Одинцово. Там его и заметили подписчики.