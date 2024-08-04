Актриса Настя Задорожная родила первенца в 38 лет
Российская певица и актриса Настя Задорожная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru
Российская певица и актриса Настя Задорожная впервые стала мамой в 38 лет. Девушка поделилась радостной новостью в своих соцсетях.
Актриса Настя Задорожная впервые стала мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru
"Привет", — подписала Задорожная фото с крошечной детской ручкой.
Ранее Life.ru рассказал о том, что мамой в третий раз стала Кети Топурия. Солистка A'Studio родила от бизнесмена Деньгова девочку, малышке дали имя Николь. Радостной новостью 37-летняя артистка поделилась в соцсетях.