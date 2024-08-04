Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Актриса Настя Задорожная родила первенца в 38 лет

4 августа, 07:00
Российская певица и актриса Настя Задорожная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru

Российская певица и актриса Настя Задорожная. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru

Российская певица и актриса Настя Задорожная впервые стала мамой в 38 лет. Девушка поделилась радостной новостью в своих соцсетях.

Актриса Настя Задорожная впервые стала мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru

Актриса Настя Задорожная впервые стала мамой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stasya_ru

"Привет", — подписала Задорожная фото с крошечной детской ручкой.

Настя Задорожная вышла замуж за любимого, в существование которого не верили даже фанаты
Настя Задорожная вышла замуж за любимого, в существование которого не верили даже фанаты

Ранее Life.ru рассказал о том, что мамой в третий раз стала Кети Топурия. Солистка A'Studio родила от бизнесмена Деньгова девочку, малышке дали имя Николь. Радостной новостью 37-летняя артистка поделилась в соцсетях.

Авторы
Наталья Афонина
Наталья Афонина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!