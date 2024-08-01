Солистка A'Studio Кети Топурия в третий раз стала мамой. Малышка по имени Николь появилась на свет вчера. Радостной новостью 37-летняя артистка поделилась в соцсетях.

Ножки малышки Николь, которую родила Кети Топурия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official

Исполнительница опубликовала фото с красненькими ножками новорождённой с подписью: "31/07/24, Николь". В комментариях с пополнением в семье Топурию поздравили многие друзья и звёзды, в числе которых Сергей Лазарев, Севиль Велиева и Сосо Павлиашвили.

Отметим, что в браке с бизнесменом Львом Деньговым у Топурии это второй общий ребёнок. Пара уже воспитывает трёхлетнего сына Адама и девятилетнюю дочь Оливию от первого брака певицы.