Кети Топурия в третий раз стала мамой
Кети Топурия родила от бизнесмена Деньгова девочку, малышке дали имя Николь
Кети Топурия и Лев Деньгов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official
Солистка A'Studio Кети Топурия в третий раз стала мамой. Малышка по имени Николь появилась на свет вчера. Радостной новостью 37-летняя артистка поделилась в соцсетях.
Ножки малышки Николь, которую родила Кети Топурия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / keti_one_official
Исполнительница опубликовала фото с красненькими ножками новорождённой с подписью: "31/07/24, Николь". В комментариях с пополнением в семье Топурию поздравили многие друзья и звёзды, в числе которых Сергей Лазарев, Севиль Велиева и Сосо Павлиашвили.
Отметим, что в браке с бизнесменом Львом Деньговым у Топурии это второй общий ребёнок. Пара уже воспитывает трёхлетнего сына Адама и девятилетнюю дочь Оливию от первого брака певицы.
Напомним, слухи о том, что Топурия ждёт третьего ребёнка, появились ещё в феврале. Сообщалось, что артистка, несмотря на беременность, не планирует бросать концертную деятельность, поэтому, вероятно, она скоро вернётся на сцену.