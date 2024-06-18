"Теперь у нас комплект": Звезда сериала "Громовы" стала мамой в пятый раз
Актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз
Глафира Тарханова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glafiratarhanova
Российская артистка Глафира Тарханова родила долгожданную девочку. Для 40-летней звезды сериала "Громовы" это уже пятый ребёнок в браке с актёром Малого театра Алексеем Фаддеевым.
"Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе. Понимая, что происходит, ради кого это и для чего", — написала актриса в соцсетях.
Четверым сыновьям звёздные супруги дали необычные имена: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Как же они назвали лапочку-дочку, пока не известно.
Ранее сообщалось, что популярный белорусский блогер Влад А4 впервые стал отцом. Его возлюбленная — блогерша Юля Годунова — родила дочку, которую назвали Оливия.