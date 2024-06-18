"Теперь у нас комплект": Звезда сериала "Громовы" стала мамой в пятый раз

"Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе. Понимая, что происходит, ради кого это и для чего", — написала актриса в соцсетях.